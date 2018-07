Kvinne overlevde en uke alene etter at bilen kjørte utfor stup

For litt over en uke siden forsvant Angela Hernandes (22) sporløst. Leteaksjonen med helikopter har vært vanskelig på grunn av tåke.

Nå er kvinnen funnet i livet på bunnen av en bratt skråning ved Big Sur i California, melder CNN.

Hernandes skal ha skadet skulderen og pådratt seg en hjernerystelse da SUV-en kjørte av veien på Highway 1.

– Vanligvis er det fallet som dreper dem

Monterey County Sheriff's Office

Ifølge John Thornburg, pressetalsmann for politiet i Monterey County, skal kvinnen ha greid å både gå og snakke da redningsmannskapet tok seg frem til henne. Hun skal ha holdt seg i livet ved å ha brukt radiatorslangen til å få i seg vann fra en bekk i nærheten.

Hernandes var på vei til California for å besøke sin søster da ulykken skjedde. Hun skal ha prøvd å unngå å kjøre på et dyr da bilen kjørte over klippene. Politiet sier hun er heldig som overlevde.

– Vanligvis er det fallet som dreper dem, hvis ikke blir de tatt av havet. Hun er heldig som overlevde begge, sier John Thornburg til BBC.