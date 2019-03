Borgervern i Nigeria angrepet – 32 drept

Vitner sier væpnede menn på motorsykler åpnet ild mot en lokal borgervernsgruppe ved en kontrollpost satt opp for å hindre kriminalitet i området. Angrepet utenfor landsbyen Kware i delstaten Zamfara skjedde sent torsdag.

– Vi har funnet 32 drepte fra borgervernsgruppen etter bandittenes angrep. Det kan være flere døde, ettersom det er personer som ikke er gjort rede for. Vi leter etter flere lik i området, sier den lokal lederen Sukaiman Shuaibu. De drepte var del av en militsstyrke som beskytter lokale handelsfolk.

Angrepet kommer bare dager etter 27 personer ble drept i angrep mot dire landsbyer i regionen.

Landbruks- og gjetersamfunn i Zamfara har lenge blitt terrorisert av kriminelle gjenger som angriper landsbyer, stjeler kveg og bortfører folk for så å kreve løsepenger. De gjentatte angrepene har fått folk til å danne borgervern grupper for å beskytte seg. Men disse gruppene er også beskyldt for å ha drept mistenkte kriminelle, noe som har ført til hevnangrep.

I landsbyen Danjibga ble 59 personer drept av lokale beboere da de forsøkte på angripe landsbyen.