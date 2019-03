Barnier: EU innstilt på nye forsikringer om irskegrensen

Mens EU hittil har sagt at de ikke vil reforhandle noen del av utmeldingsavtalen med Storbritannia, sier sjefforhandler Michel Barnier til den tyske avisen Die Welt at unionen kan ha litt å gå på når det gjelder irskegrensen.

Nødløsningen som skal sikre at grensen mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland fortsatt skal være åpen, har blitt et av de vanskeligste punktene å svelge for brexit-tilhengerne i Parlamentet i London. Barnier er godt kjent med at flere i Storbritannia oppfatter løsningen som en felle som kan knytte landet til EU på ubestemt tid.

– Ingen felle

Brexit-forhandleren insisterer på at den såkalte backstop-løsningen ikke er noen felle og at EU kan komme med ytterligere garantier, forsikringer og avklaringer om at løsningen er bare skal være midlertidig. Samtidig sier han at unionen ikke er villig til å sette noen tidsfrist eller gi britene mulighet til å trekke seg ensidig fra avtalen.

Det britiske Underhuset skal 12. mars stemme på nytt over skilsmisseavtalen statsminister Theresa May har forhandlet fram med EU. I januar ble avtalen nedstemt med solid margin i et nederlag for May som fikk beskjed om å reise til Brussel og forhandle fram en bedre avtale.

Kan gi utsettelse

Etter planen skal Storbritannia forlate EU 29. mars. Den siste tiden har det kommet fram at den britiske regjeringen kan komme til å be EU om en utsettelse dersom saken ikke er avklart på hjemmebane i tide.

Barnier sier medlemslandene er åpne for en utsettelse, men at de vil vite hva fordelen med å utsette brexit er. Å skyve problemet foran seg er ikke nok, sier han.

– Medlemslandenes utålmodighet med britene er merkbar, sier Barnier i intervjuet.