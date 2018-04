For første gang på over ti år lyder bønneropet fra minareten i fredagsmoskeen i Samarkand i Usbekistan.

På gaten står en russisk-usbekisk kvinne og skuler. Det blåser nye vinder i det som var et lukket land for vestlige journalister inntil for noen uker siden.

– Skal jeg være helt ærlig, så liker jeg det ikke, sier hun til Aftenposten.

– Hvorfor må de kunngjøre for hele verden at det er tid for å be? De kan heller bruke klokken som oss andre. Selv om de fleste av oss er muslimer, vil jeg at vi skal være et sekulært land, sier kvinnen.

Bønneropene i Samarkand er ett av mange tegn på at Sentral-Asias mest folkerike land gjennomfører endringer som kan forandre en av verdens farligste regioner.

Gina Grieg Riisnæs

Slik forandres et diktatur

Det usbekiske regimet er beryktet. Regimekritikere skal ha blitt kokt levende, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner, amerikanske myndigheter og Storbritannias tidligere ambassadør i landet. Kvinnelige menneskerettighetsaktivister som protesterte mot slavearbeid i 2015, ble utsatt for groteske «undersøkelser» i underlivet og deretter erklært for sinnssyke.

Usbekistan er menneskerettslig på linje med Saudi-Arabia og Nord-Korea. Nå skjer en rask, stille revolusjon i et av verdens ti verste diktaturer:

Et 20-tall politiske fanger er sluppet ut av fengsler, deriblant verdens lengst fengslede journalist.

Sjefen for landets beryktede og brutale sikkerhetstjeneste ble nylig avsatt. Forrige uke vedtok landet en ny lov som – på papiret – skal hindre tortur, korrupsjon og voldsbruk.

Den altomfattende svartebørshandelen med valuta ble utradert nesten på dagen ved at den offisielle valutakursen ble tilpasset svartebørskursen.

Den nye presidenten har også langt på vei stoppet den beryktede bomullshøstingen, hvor flere millioner usbekiske skolebarn og offentlig ansatte er blitt beordret til tvangsarbeid, ifølge en fersk ILO-rapport.

Flere tiltak er innført mot korrupsjon.

I tillegg er det satt i gang privatisering, en storstilt skattereform og friere tilgang til medier og internett.

Gina Grieg Riisnæs

Fakta: Usbekistan Usbekistan er det mest folkerike landet i Sentral-Asia med 31,5 millioner mennesker. Befolkningen består i hovedsak av usbeker, men har også store grupper tadsjiker, kasakher, russere og flere andre folkegrupper. Rundt 95 prosent av befolkningen er muslimer, hovedsakelig sunni. Har store naturressurser som olje, gass, gull, kobolt og en rekke andre verdifulle råstoffer, men ligger nede på 125. plass i verden i BNP per capita på linje med land som Angola. Grenser til Afghanistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Kasakhstan og Kirgisistan. Anslagsvis 6–7 millioner usbekere bor i nabolandene.

Derfor er Sentral-Asia så viktig

Det er mange grunner til at både Vladimir Putin, Donald Trump og Kinas Xi Jinping viser stor interesse for Usbekistan.

Landet spiller en nøkkelrolle i en region hvor verdens stormakter rivaliserer om nye markeder, transportruter, energi og enorme naturressurser.

Landet ligger på grensen til Afghanistan, hvor flere tusen IS-krigere prøver å etablere et nytt kalifat og Taliban styrer store deler av landet. Nå trappes krigen opp etter flere blodige terrorangrep og kaos i den sittende regjeringen.

Gina Grieg Riisnæs

Fattigdom, store indre motsetninger og et brutalt regime har bidratt til å gjøre regionen til et lett sted å rekruttere militante muslimer.

Terrorister med usbekisk bakgrunn sto i 2017 bak terrorangrepene i Istanbul, St. Petersburg, Stockholm og New York.

Gina Grieg Riisnæs

En revolusjon styrt fra toppen

Usbekistans tidligere president Islam Karimov styrte landet med jernhånd frem til han døde en gang i august eller september 2016.

Hans død ble først holdt hemmelig mens kampen pågikk i kulissene om hvem som skulle bli hans arvtager. Mannen som vant, var Karimovs statsminister gjennom 13 år, Sjavkat Mirzijojev.

På kort tid har han forbedret det spente forholdet til nabolandene.

Nye togruter, veier og flyavganger er åpnet, og Mrzijojev har løst flere konflikter med sine naboer, blant annet om de knappe, livsviktige vannressursene.

– Noe av det viktigste er at Usbekistan har fått et mer normalt forhold til nabolandene, særlig Kirgisistan og Tadsjikistan, sier Usbekistan-kjenner med master i internasjonale relasjoner, Joakim Brattvoll. Han bodde i fjor tre måneder i landet for å studere usbekisk.

– Grenseovergangene er åpnet igjen flere steder, og det er inngått flere handelsavtaler.

Alexei Nikolsky / TT / NTB scanpix

Nei til skjegg og hijab

– Tillater vi først hijab, er neste skritt å innføre sharialover, sier en usbeker Aftenposten møter i millionbyen Tasjkent, hvor en stor russisk minoritet bor.

– Gir vi muslimske fanatikere lillefingeren, tar de hele hånden, sier usbekeren.

Frykten for radikale islamister har vært brukt som unnskyldning for å bygge et totalitært system. Ethvert tilløp til fri presse, opposisjon, rettssikkerhet og menneskerettighetsorganisasjoner er knust.

Nå tyder mye på at regimet endres – fra toppen:

– Trusselen fra terroristene kan ikke bare bekjempes med makt, sa Mirzijojev da han inviterte til en internasjonale konferanse om krigen i Afghanistan.

– De vil inn i det gode selskapet igjen. Det er et positivt tegn, sier Utenriksdepartementets seniorrådgiver for Afghanistan, Rolf Willy Hansen. Han deltok på Tasjkent-møtet sammen diplomater fra over 25 land.

Mark Schiefelbein / TT / NTB scanpix

Lever for 400 kroner måneden

– Vi kan knapt ha det verre enn vi har det nå. For meg er situasjonen katastrofal, sier en usbekisk sjåfør i Tasjkent.

Han lever for 400.000 usbekiske sum i måneden, noe som tilsvarer 400 kroner.

– Blir det ikke bedre, vil jeg prøve lykken i Russland.

Usbekere som flytter ut for å jobbe, sender anslagsvis fem milliarder dollar hjem, noe som tilsvarer 10–15 prosent av statsbudsjettet.

Nå prøver regimet å lokke usbekerne hjem igjen.

– Kom hjem, og jeg lover dere like høy lønn, sa presidenten.

Gina Grieg Riisnæs

En stille, dramatisk revolusjon

Daniil Kislov våget i påsken noe han ikke har kunnet gjøre på 15 år.

Redaktøren i avisen Fergana.ru reiste tilbake i hjembyen Tasjkent, møtte gamle venner og besøkte familiens gravsted.

– Det som skjer, er revolusjonerende, sier Kislov, som i en årrekke har kritisert regimet i Usbekistan.

– Hva er den største forskjellen?

– Den gang virket alt fullstendig håpløst. Nå ser jeg at folk har håp i øynene, sier Kislov.