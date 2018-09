Personer på innsiden av Donald Trumps administrasjon motarbeider presidenten.

Det vedgår forfatteren av en anonym kronikk i The New York Times, som nå ryster USA.

I artikkelen som ble publisert onsdag, skriver vedkommende blant annet:

«Mange av de høytstående medarbeiderne i Trumps egen administrasjon jobber iherdig for å forpurre noen av planene hans og de verste tendensene hans. Dette vet jeg. Jeg er en av dem.»

«Et feigt kupp»

David Frum, som er en konservativ kommentator og en av presidentens sterkeste kritikere, kritiserer personen eller personene som står bak kronikken sterkt:

«Åpen trossing av presidentens autoritet av hans egne medarbeidere – det er en konstitusjonell krise», skriver han i en kronikk i The Atlantic.

Han sier at dersom Trumps medarbeidere mener at han ikke er moralsk eller intellektuelt skikket til å være president, må de jobbe med lovlige midler for å fjerne ham.

Morten Fyhn

Frum kaller kronikken «et feigt kupp som kan forverre presidentens paranoia og sette amerikansk sikkerhet i fare»:

«Hva kommer nå til å skje neste gang en medarbeider prøver å overtale Trump til å ikke, for eksempel, starte en utrensking av justisdepartementet for å stoppe Robert Muellers etterforskning?»

Robert Mueller er spesialetterforskeren som styrer etterforskningen om Russlands innblanding i det amerikanske valget i 2016, der presidenten også er under etterforskning.

«Ting kommer til å bli verre etter denne artikkelen. De kommer til å bli verre på grunn av denne artikkelen.»

Frum ber de som jobber mot Trump fra innsiden, om å stå frem med fullt navn og si opp.

– Ikke måten å drive politikk på

– Man kan jo være enig i at dette er lite demokratisk, sier Geir Lundestad om at medarbeidere på innsiden av administrasjonen jobber mot presidenten. Lundestad er historiker og USA-ekspert.

– Dette er nok ikke en sak som faller negativt ut for Trump. Mange føler at dersom man er så imot presidenten, bør man jo slutte.

Donald Trump har flere ganger, både før og etter han ble valgt, sagt at han skal tømme «sumpen» i Washington. Han har også klaget over «den dype staten», det etablerte byråkratiet i Washington.

– Han tenkte nok at når han utnevnte sine egne folk, skulle han stoppe den dype staten, sier Lundestad.

Audun Braastad / NTB scanpix

– Nå kommer han kanskje til å bruke dette som et bevis på at dette er den dype staten, og at den sitter tungt i systemet.

Lundestad sier at han er skeptisk til den anonyme kronikken:

– Det vil avhenge litt av situasjonen, men jeg mener at politikk ikke skal drives på denne måten.

– Veldig oppsiktsvekkende

Gunnar Grendstad, professor ved institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, sier at han tror kronikken vil fortelle folk utenfor administrasjonen at det finnes folk på innsiden som passer på at ting ikke går av skinnene.

– Jeg tolker det slik at de på innsiden vil gi et signal om at bildet ikke er så ille som det ser ut til, sier han.

Universitetet i Bergen

– Det er ikke overraskende at det er personer på innsiden som er uenig i Trumps politikk. Det er ikke overraskende at de til en viss grad motarbeider presidentens politikk. Men det er veldig oppsiktsvekkende å publisere en kronikk der de sier at det er det de gjør.

– Hva vil Trump kunne gjøre nå?

– Trump er avhengig av rådgivere rundt seg. Ingen kan drive politikk alene, sier Grendstad

– Begynner han å kaste ut folk rundt seg, står han mer alene. Det vil slå negativt tilbake, skape en usikkerhet i hele administrasjonen og være lammende.