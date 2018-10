Nadia Murad Basee Taha (25) var IS-slave i tre måneder. Hun klarte å rømme og har gjennom tre år jobbet for å gjøre verden oppmerksom på sitt folks lidelser.

Hun får Nobelprisen sammen med Denis Mukwege for det arbeidet de har gjort for at seksualisert vold ikke lenger skal brukes som et våpen i krig.