USA: Framgang i Taliban-samtaler

Foruten en to dagers pause før forrige helg, har forhandlingene pågått på «daglig basis, og det har vært framgang», opplyser talsperson Robert Palladino i amerikansk UD tirsdag. Forhandlingene mellom de to parten ble gjenopptatt 25. februar.

Søndag sa en talsperson for Taliban at samtalene går framover «steg for steg».

– Disse diskusjonene pågår fortsatt, og det vi fokuserer på er fire områder som alle henger sammen og som skal munne ut i en framtidig avtale, sier Palladino. Han sier de aktuelle problemstillingene gjelder terror, uttrekning av styrker, dialog med afghanske myndigheter og våpenhvile.

USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad dro tilbake til Washington 28. februar, men samtalene har fortsatt uten ham.