Svensk ex-statsråd går av etter anklager om klåing på kvinner i Moderaterna

62 år gamle Eskil Erlandsson var landbruksminister i fire år fra 2006 til 2010 før han ble distriktsminister i 2010. Også den posten hadde han i fire år, frem til 2014.

Nå er han blitt gjenstand for intern gransking i Centerpartiet, der partiledelsen har tatt anklagene mot ham på stort alvor.

Ifølge Expressen dreier det seg om tre hendelser, to i fjor og en i 2016. Han anklages for «upassende oppførsel» og klåing på kvinnelige representanter fra Moderaterna.

– Ingen skal ha grunn til å føle seg utsatt, og jeg tar disse opplysningene på største alvor. Derfor har jeg oppfordret ham til å forlate sin plass i Riksdagen, noe han nå har besluttet å gjøre, skriver Centerpartiets gruppeleder Anders W. Jonsson i en uttalelse.

Hverken Jonsson eller partiets presseavdeling vil kommentere saken, av hensyn til Erlandssons familie. Erlandsson selv vil heller ikke kommentere saken, ifølge partiet. TT har forsøkt å kontakte Erlandsson for kommentarer.

Moderaternas gruppeleder Tobias Billström sier til Aftonbladet at han har vært i kontakt med Centerpartiet.Han bekrefter at riksdagsrepresentanter har fortalt dem at Eskil Erlandsson har oppført seg uakseptabelt.

– Vi har hatt kontakt med Centerpartiet en stund og krevd at de fatter en beslutning. Utover det har vi ingen kommentarer, sier han.

Erlandsson har sittet i Riksdagen siden 1994.