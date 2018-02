Etter uker med press trakk Zuma seg som president, og åpnet derfor for at visepresident Cyril Ramaphosa kunne overta makten.

Han lovet å jobbe hardt for «ikke å skuffe det sørafrikanske folk» da han ble valgt torsdag.

Men problemene er langt fra over for regjeringspartiet, som har styrt landet siden 1994.

Søkkrik fagforeningsmann

Den grunnrike forretningsmannen Ramaphosas oppgave blir nå å forene ANC før valget i 2019.

Det kan bli krevende å takle de mange misfornøyde Zuma-tilhengerne som fortsatt innehar viktige posisjoner i partiet. Her er det lett å forestille seg at Ramaphosa vil få god bruk for sitt talent som organisasjonsmenneske. Han er nemlig grunnlegger av det nasjonale gruvearbeiderforbundet, et av de største og mektigste i Sør-Afrikas fagbevegelse.

Urettferdig, mener Jacob Zuma om at han måtte gå: – Jeg har ikke gjort noe galt.

Mandelas utvalgte

Ramaphosa er ikke minst kjent som en svært dyktig forhandler. Han spilte en ledende rolle for ANC da det rasistiske, undertrykkende apartheidregimet på 1990-tallet skulle avvikles og erstattes med demokrati.

Han var også den person i partiledelsen som frigjøringshelten Nelson Mandela mente burde ha etterfulgt ham som president. Når 65-åringen nå, 19 år etter at han tapte nominasjonskampen mot Thabo Mbeki, tar over som landets leder, er det ressursrike Sør-Afrika fortsatt preget av enorm ulikhet og fattigdom for mange, som The Guardian påpeker.

Sasa Kralj / AP

Ingen lett oppgave

Her er noen av utfordringene den nye presidenten står overfor:

Korrupsjonen, som sterkt bidro til Zumas fall, er så omfattende at den ødelegger folks tiltro til hele statsapparatet.

I en forskningsrapport ble det for kort tid siden avslørt at hele 78 prosent av landets fjerdeklassinger leser så dårlig at de i realiteten er analfabeter.

Svært mange innbyggere må fortsatt klare seg uten elektrisitet og moderne sanitæranlegg.

Særlig de fattigste lider av at nivået på Sør-Afrikas voldskriminalitet er blant verdens høyeste.

Landets nest største by, Cape Town, er i ferd med å gå tom for vann.

Antall mennesker som lever med hiv, økte fra 4,72 millioner i 2002 til 7,03 millioner i 2016, ifølge myndighetenes egen statistikk, som riktignok også viser at smittespredningen er i ferd med å minke noe.

Arbeidsløsheten blant unge under 25 år er på ufattelige 67,4 prosent, og ledigheten er også rekordhøy for befolkningsgjennomsnittet: 27, 7 prosent, ifølge Sør-Afrikas statistiske sentralbyrå.

Økonomien har stagnert: Veksten har vært på cirka én prosent mens befolkningsøkningen har vært dobbelt så høy, noe som eksperter karakteriserer som katastrofale tilstander. Ifølge Reuters blir en av de viktigste oppgavene nå å unngå at landet får «søppel-status» av kredittratingbyråene.

MIKE HUTCHINGS / Reuters

Store forhåpninger

Et lyspunkt idet Ramaphosa tar over, er det at skandalepresident Zumas avgang har ført til kraftig oppgang for valutaen rand, som torsdag ble notert på sitt høyeste nivå siden 2015.

Goldman Sachs’ direktør for Afrika sør for Sahara tror utenlandske investorer vil melde langt sterke interesse. Han slår fast en ny morgen er i ferd med å gry for sørafrikansk økonomi og spår en vekst på 2,3 prosent i 2018.

Cyril Ramaphosa har sagt at han har som ambisjon å gjennomføre en Sør-Afrikas «new deal»: Økonomisk vekst på opp mot tre prosent og millioner av nye jobber i løpet av femårsperioden, er blant målene.

Skepsis til rikdom

Da Ramaphosa gjorde sitt comeback i partiledelsen etter mange år, var han i mellomtiden blitt en rik forretningsmann.

Motstandere beskriver ham derfor som «hvit monopolkapitals elsker» og fremholder gjerne at en mann som har skapt seg en formue på flere milliarder kroner, neppe lenger har særlig evne til å sette seg inn i vanlige menneskers problemer og behov, skriver news 24.

Men forsøkene på bruke rikdommen til å diskreditere ham i partiet kan ikke ha vært altfor vellykkede. ANCs venstreside tror nemlig på milliardæren, i likhet med investorer og markedsanalytikere.