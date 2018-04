Derfor vil Erdogan ha valg ett år før tiden

Erdogan kunngjorde onsdag at det skal holdes president- og parlamentsvalg 24. juni.

Dermed vil valget komme nesten 1,5 år før tiden. Valget skulle egentlig ha blitt avholdt i november 2019.

Det er ingen overraskelse at valget blir fremskyndet. Spekulasjonene har gått høyt i lang tid, og tirsdag tok lederen for en av regjeringens støttepartier til orde for nyvalg den 26. august i år.

Hvis man kan snakke om noen overraskelse, så må det være at valget kommer enda tidligere enn det spekulasjonene hadde gått på. Mange har trodd at Erdogan kanskje ville bruke den symbolsk tunge dagen den 15. juli, siden det da vil være to år siden man avverget et alvorlig kuppforsøk.

Det er flere grunner til at Erdogan ønsker nyvalg. Her er de viktigste:

Et nyvalg vil gi Erdogan enda mer makt tidligere

Det ble ved en folkeavstemning den 16. april i fjor avgjort at det politiske systemet i Tyrkia skulle omgjøres. De fleste politiske analytikere er enig om at endringene tok sikte på å øke president Recep Tayyip Erdogans makt.

Men den økte makten trer ikke i kraft før etter at det er gjennomført valg. Med nyvalg vil Erdogan sikre seg denne makten på et tidligere tidspunkt.

Fakta: Dette er Recep Tayyip Erdogan Recep Tayyip Erdogan slo seg opp politisk som ordfører i Istanbul fra 1994. Han representerte da Det islamistiske velferdspartiet. Å representere et parti med en religiøs profil, var på det tidspunktet ikke uproblematisk. Tyrkias grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk sørget nemlig for strenge regler om at landet skal være sekulært. Erdogan ble fengslet i fire måneder i 1998 for å ha sitert et dikt som forfektet et religiøst basert styre. Hans Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP), vant parlamentsvalget stort i 2002. Erdogan var først juridisk forhindret fra å bli statsminister, men da disse hindringene var ryddet av veien i 2003 overtok han som statsminister. Han har vært landets president siden 28. august 2014.

AP / NTB Scanpix

Den økonomiske fremtiden er usikker

Tyrkia har under Erdogans mer enn 15 år lange styre hatt en solid økonomisk vekst. Men blant annet på grunn av politisk uro og krangling med vesteuropeiske ledere, viser den tyrkiske økonomien svakhetstegn.

Det mest alvorlige er kanskje at den tyrkiske liren er så svak. For to år siden måtte en tyrker betale så vidt over tre lira for en euro. Nå må hun betale fem.

Den svake liren bidrar til høy prisstigning. Det er fare for at Tyrkia kan ha enda tøffere økonomiske tider foran seg, og det ville kunne ha kostet Erdogan stemmer i november 2019.

KHALIL ASHAWI / Reuters/NTB scanpix

Tyrkias krig i Syria er foreløpig populær

Tyrkia gikk i januar i år til fullt angrep på kurdiske militser i det nordvestlige hjørnet av Syria, i en provins som heter Afrin. Hjulpet av syriske opprørere tilhørende Den frie syriske hæren, har man nå skaffet seg kontroll over hele Afrin.

Myndighetene har ikke tillatt noe kritisk syn på krigen internt i Tyrkia og krigen er foreløpig meget populær blant tyrkere flest. Krigen har økt oppslutningen om Erdogan, ifølge meningsmålinger.

Det er derfor grunn til å tro at både Erdogan og hans parti AKP kan dra nytte av dette med et tidlig valg. Utviklingen i Syria er usikker og det er ikke godt å si hvordan krigen der kunne ha påvirket valget ett og et halvt år frem i tid.