Her er en kort oppsummering av saken så langt:

Akademien har fått mye omtale etter #metoo-kampanjen i fjor høst på grunn av overgrepsanklager mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Siden den gang er han blitt anmeldt for voldtekt, og Akademien har trukket seg ut fra samarbeidet med ham.

Arnaults forhold til Akademien er nært, spesielt siden han er gift med ett av de tidligere medlemmene, Katarina Frostenson. Frostenson var også medeier i det kulturelle møtestedet Forum, der Arnault var kunstnerisk leder.

Etter en lang periode med turbulens i Akademien forlot flere medlemmer institusjonen. Blant dem var Frostenson selv og Akademiens talsperson Sara Danius.

Frafallet endte med at Akademien hadde for få medlemmer igjen til å fatte viktige avgjørelser, som å slippe inn nye medlemmer. Da grep kongen inn og endret reglene, slik at det blant annet blir enklere for medlemmene å forlate Akademien.