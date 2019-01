Fly returnerte til Australia etter passasjerbråk

Ifølge ABC News ble mannen pågrepet av politiet da flyet fra lavprisselskapet Scoot landet på den internasjonale flyplassen i Sydney mandag kveld.

I utgangspunktet skulle passasjerene fra Gold Coast til Singapore, men piloten tok avgjørelsen om å snu og lande i Sydney to timer ut i flygingen etter alt bråket med en beruset passasjer.

Ifølge ABC sier et vitne at mannen hadde drukket tett før avgang og 20 minutter inn i flygingen før han begynte å framstå som aggressiv. En talsperson for Scoot sier mannen virket normal før avgang, men at det ikke tok lang tid før han begynte å plage sine medpassasjerer. Det skal ha vært gjort forsøk på å roe situasjonen, blant annet ved å nekte ham mer alkohol. Han skal ha havnet i håndgemeng med en annen mann i midtgangen av flyet. Videoopptak gjort av medpassasjerer viser at den ene tar kvelertak på den andre, og at kabinpersonale og andre passasjerer klarer å få dem fra hverandre.

Deretter kommer en av mennene i krangel med en av de ansatte, hvorpå han plutselig river av seg skjorta og går til angrep på en annen person. Flere mannlige passasjerer kaster seg over ham, legger ham i bakken i midtgangen og binder hender og føtter sammen på angriperen.