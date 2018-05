Iran vil forhandle med andre land om atomavtalen

Presidenten sa i en TV-sendt tale tirsdag at han har gitt landets utenriksminister ordre om å inngå forhandlinger om avtalen med de europeiske partene, Russland og Kina. Han ga uttrykk for at han tror avtalen kan overleve, selv uten USA.

– Hvis vi etter denne korte perioden har konkludert med at vi kan få våre krav innfridd, vil avtalen overleve, sa den iranske presidenten.

Han omtalte Trumps avgjørelse som «psykologisk krigføring» mot Iran og kom med en advarsel om at landet kan komme til å anrike mer uran enn noensinne hvis forhandlingene mislykkes. Det kan komme til å skje i løpet av «de kommende ukene», sa Rouhani.

Iran ser ut til å sette sin lit til at EU vil sette i verk tiltak for å beskytte europeiske selskaper fra potensielle amerikanske sanksjoner. Trumps tale tirsdag ble ikke sendt på iransk TV, men uttalelsene fra den amerikanske presidenten ble gjengitt.