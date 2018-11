– Det kan ende med at presidentens hemmeligheter blir avslørt, sier etikkekspert Richard Painter.

De siste ukene har kritikken haglet mot Saudi-Arabia fra alle kanter. Her i USA har CIA konkludert med at landets kronprins Muhammed bin Salman beordret drapet på journalist Jamal Khashoggi. Mange kongressmedlemmer fra begge partier har kommet med skarp kritikk og bedt om straffetiltak.

Men én mann har gått mot strømmen: president Donald Trump.

Tirsdag erklærte presidenten at USA og Saudi-Arabia vil fortsette sitt nære forhold som før. Han understreket også at det ikke er sikkert at bin Salman kan belemres for drapet.

«Kanskje vet han noe om det, og kanskje gjør han det ikke,» skrev Trump om bin Salman.

Kritikk fra egne rekker

Selv profilerte republikanere, som senator Lindsey Graham og Rand Paul, har det siste døgnet åpent kritisert presidentens avgjørelse. De mener USA vil fremstå som svakt dersom landet ikke konfronterer Saudi-Arabia.

– Jeg trodde aldri jeg ville se Det hvite hus bli et PR-byrå for kronprins bin Salman av Saudi-Arabia, tvitret den republikanske senatoren Bob Corker.

Trumps uvilje til å kritisere kronprinsen har ført til heftige spekulasjoner her i USA om hvorvidt presidenten har økonomiske bindinger til kongedømmet.

– Dersom president Trump har mottatt gaver i form av penger eller tjenester fra land som Saudi-Arabia er dette et alvorlig brudd på grunnloven. Mye alvorligere enn at en president har en affære med en praktikant, sier professor Richard W. Painter til Aftenposten.

Hotell i særklasse

Painter var øverste etikkrådgiver i Det hvite hus under president George W. Bush. Han har saksøkt president Trump sammen med en gruppe prominente jurister for det de mener er brudd på den såkalte «emoluments»-paragrafen i grunnloven (se fakta i bunn av artikkelen). Han er også rådgiver for to andre rettssaker med samme formål.

Nå er disse sakene i ferd med å utvikle seg til en skikkelig juridisk hodepine for presidenten. Det er ikke tilfeldig at Painter trekker frem Saudi-Arabia. Det bestialske drapet på Khashoggi har nemlig gitt rettssakene brennhet aktualitet.

Bakgrunnen er at Trump fortsatt eier forretningsimperiet sitt. Han tjener for eksempel penger på hotelldrift i Washington og New York, der private selskaper, lobbygrupper og fremmede statsmakter legger igjen store pengesummer.

Da kronprins bin Salman besøkte USA i mars, brukte følget hans så mye penger på Trump-hotellet i New York at det reddet overskuddet for første kvartal, ifølge en rapport fra hotellsjefen som ble offentliggjort av The Washington Post. Lobbyister for Saudi-Arabia har også lagt igjen over tre millioner kroner på Trump International Hotel i Washington, D.C. under valgkampen i 2016.

Da Trump ble president, var Saudi-Arabia det første landet han besøkte. Nå er presidentens nære forhold til kongedømmet gjenstand for skepsis og mistanker. Det var nettopp dette grunnlovsforfatterne ville unngå, understreker Painter:

– Det er første gang i vår 240-årige historie at vi har en slik situasjon, men heldigvis forutså grunnlovsforfatterne at det kunne skje, og laget lover mot det, sier Painter, som er professor ved University of Minnesota og en svært aktiv Trump-kritiker.

– Grunnlovsforfatterne skjønte at det ville være svært vanskelig å bevise bestikkelser og korrupsjon. Derfor gjorde de enhver form for gaver fra andre statsmakter ulovlig.

Har saksøkt presidenten

Statsadvokaten i Washington DC, Karl A. Racine, har lenge fryktet at Trump kunne komme i en slik konfliktsituasjon. Derfor har han saksøkt presidenten for brudd på grunnloven, sammen med sin kollega i Maryland, Brian Frosh (D). De fikk nylig medhold fra en dommer i å gå videre med saken.

– Hvorfor skal vi engang måtte bekymre oss for om Trump er påvirket av ulovlige gaver når han skal reagere på drapsanklagene (mot bin Salman – red anm.)? Hele poenget med denne loven er å fjerne enhver tvil og fjerne inntrykket av korrupsjon, sa Racine til podkasten Trump Inc. fra WNYC i forrige uke.

Nå kan statsadvokatene samle bevis og har fått tillatelse av dommeren til å granske Trumps hotelldrift i Washington. Det inkluderer innsyn i Trump-organisasjonens finansielle transaksjoner. Presidenten har protestert, men er hittil blitt avvist av dommeren.

«Presidentens eierskap i Trump International Hotel og fordelene han har fått fra utenlandske stater gjennom dette (...) tyder på at han har fått gaver som bryter med grunnloven,» konkluderte dommeren, Peter J. Messitte, 2. november.

– Dette kan føre til ubehagelige avsløringer om Trumps finansielle hemmeligheter, som hvem som har lånt ham penger, sier Painter, som er rådgiver i denne saken.

– I første omgang kan de bare se på forhold som er knyttet til hotellet i Washington. Men jeg mener det er rom for å utvide rekkevidden av saken.

Den fungerende statsadvokaten i New York, Barbara Underwood, har bekreftet at også de gransker mulige brudd av Trump på denne grunnlovsparagrafen. I tillegg har en gruppe kongressmedlemmer saksøkt Trump med utgangspunkt i samme lov. Med flertall i Representantenes hus kan de også bruke makten sin til å få innsyn i dokumenter som kan styrke saken. Painters sak, som han fører sammen med organisasjonen Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, ble avvist av en føderal dommer i New York, men er anket til en høyere instans.

Saudi-problemet vokser

Saudi-saken illustrerer at Trump-familiens økonomiske interessekonflikter kan bli et juridisk minefelt. Men det er langt fra det eneste området med potensiell sprengkraft. En rekke saker kverner nå gjennom det seigtflytende amerikanske rettsvesenet. Flere av dem begynner å nærme seg presidenten og hans indre krets.

Den mest omtalte er selvsagt granskningen av Russlands-forbindelsene. Granskningen ledes av spesialetterforsker Robert Mueller. 32 personer er enten tiltalt eller har inngått en avtale med Muellers team. Det forventes at flere tiltaler kan dukke opp veldig snart, og mange tror Mueller er inne i sluttfasen med sin etterforskning.

Fakta: Trumps trøbbel med loven Muellersaken: en spesialetterforsker oppnevnt av justisdepartementet gransker om presidenten og hans kampanjeteam fikk informasjon fra Russland eller konspirerte med russerne om å ødelegge for motkandidat Hillary Clinton. Mueller kan også granske om presidenten har hindret rettens gang, blant annet ved å sparke FBI-direktør James Comey. Etter at Mueller legger frem sin rapport, skal Representantenes hus vurdere om den gir grunnlag for riksrett. «Emoluments»-sakene: Presidenten kan ha brutt grunnloven fordi han nekter å selge selskapene sine eller sette eiendommene i en såkalt «blind trust». Grunnloven sier at det ikke er lov for sittende presidenter å motta gaver fra utenlandske styremakter. Statsadvokatene i Washington DC og Maryland har saksøkt presidenten. Det har også demokratiske kongressmedlemmer og en gruppe fremtredende jurister gjennom organisasjonen CREW. Stormy-saken: Trumps tidligere advokat Michael Cohen har sagt seg skyldig i brudd på kampanjefinanseringslovene og har sagt under ed at han gjorde det på presidentens ordre. Det er uklart om dette vil få rettslige følger for Trump, enten nå eller etter at han går av som president. Trump Foundation-saken: Statsadvokaten i New York har saksøkt Trumps veldedige organisasjon for ulovlig pengebruk, blant annet for å ha brukt penger på presidentens valgkamp.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.