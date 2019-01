«Dine dager er talte. Forbered deg på å dø, din forræder.»

Nick Boles mottok dødstrusselen onsdag. Den konservative politikeren er en av dem som har valgt å samarbeide med politiske fiender for å løse den fastlåste brexitkrisen. Sammen med Labour jobber han for kompromissforslaget Norway Plus, en slags EØS-løsning.