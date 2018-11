BBC: Helseminister Stephen Barclay blir ny brexitminister i Storbritannia

Raab ble torsdag den andre brexitministeren som har trukket seg fra statsminister Theresa Mays regjering i protest mot brexitstrategien hennes.

Barclay blir dermed den tredje britiske brexitministeren på under et år. Han har tidligere har lederroller i forsikringsselskap, bank og finanstilsynsmyndighetene i Storbritannia.

Den nye brexitministeren stemte for å forlate EU i 2016. En talsperson for statsministeren sier at Barclays rolle vil være annerledes enn den Dominic Raab hadde.

«Rollen vil bli mer fokusert på innenlands beredskap for brexit, og å se brexit-lovgivningen gjennom parlamentet,» forteller talspersonen.

Saken oppdateres.