Fly med 66 personer om bord har styrtet i Iran

Flyet forsvant fra radaren før det søndag formiddag ble meldt styrtet sør i landet.

Det var 60 passasjerer og seks besetningsmedlemmer med på flyet, opplyser flyselskapets talsmann, Mohammad Taghi Tabatabai, til iransk rikskringkasting.

Blant passasjerene var det ett barn.

Dårlig vær

Det var tåke og dårlig vær i området da ulykken skjedde søndag morgen.

Flyet, et tomotors propellfly av typen ATR-72, var på vei fra Irans hovedstad Teheran til Yasuj, en by med om lag 150.000 innbyggere i Isfahan-provinsen.

Det styrtet i nærheten av fjellbyen Semirom, som ligger 62 mil sør for Teheran. Ulykkesstedet ligger i ulendt fjellterreng. Det er derfor sendt ut et helikopter til stedet, ikke ambulanser, opplyser Mojtaba Khadeli, talsmann for Irans nødetater, til nyhetsbyrået Isna.

Mange gamle fly

Aseman Airlines er et delvis privateid flyselskap, som har spesialisert seg på flyvninger til avsidesliggende områder i Iran. Det har også flyvninger til utlandet.

Som følge av internasjonale sanksjoner har Irans flyflåte blitt relativt gammel, og de siste årene har det vært flere flyulykker.

Etter at landet inngikk en avtale med verdenssamfunnet om landets atomprogram i 2015, har Iran inngått avtaler både med franske Airbus og amerikanske Boeing om kjøp av nye passasjerfly. Så langt er bare litt over ti fly levert.