Flyet skal ha forsvunnet fra radaren sentralt i Iran før det ble meldt styrtet sør i landet.

Lederen for landets nødetater opplyste raskt at alt redningsmannskap er i beredskap, men kort tid etter meldte flyselskapet at alle om bord er omkommet.

Det var 60 passasjerer og seks besetningsmedlemmer med på flyet, ifølge flyselskapet.

Været i området var dårlig da ulykken skjedde søndag formiddag.

