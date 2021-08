Kaoset ved Kabuls flyplass: Slik ser det ut fra luften.

Desperate afghanere trygler amerikanerne om å øke tempoet på evakueringen fra Kabul flyplass. Store menneskemengder utenfor flyplassen gjør det svært vanskelig.

19. aug. 2021 11:50 Sist oppdatert nå nettopp

Kaoset rundt Kabul flyplass fortsetter. Folk som prøver å komme seg til evakueringsflyene for å slippe unna de ekstreme islamistene som nå har tatt over kontrollen i Afghanistan, risikerer å bli trakassert eller klemt ihjel i trengselen.

Den siste lommen av landet som er under vestlig kontroll er den militære delen av flyplassen og rullebanen. Det utgjør nå et par knappe kvadratkilometer. Mandag var situasjonen spesielt kritisk, da desperate mennesker strømmet inn på rullebanen og klatret opp på et amerikansk militærfly under avgang. Flere falt i døden.