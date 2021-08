Rapport: Taliban går fra dør til dør og jakter på folk

Væpnede Taliban-medlemmer patruljerer gatene i Kabul.

Taliban skal ha laget svartelister over folk som har samarbeidet med vestlige allierte.

Tidligere denne uken overrasket den fundamentalistiske ekstremistiske opprørsgruppen Taliban. Først klarte de å innta Afghanistans hovedstad Kabul uten å møte motstand. I løpet av kort tid kunne de i praksis overta makten i landet og enorme mengder militærutstyr finanisert av Nato-land.

Så lovet de å ikke drive med hevntokt etter maktovertagelsen under en historisk pressekonferanse.

Men nå kommer rapporter som forteller en annen historie.

Ifølge en rapport som er sitert av nyhetsbyrået Reuters og store nyhetsorganisasjoner, går Taliban fra dør til dør for å finne folk som står på deres svarteliste over personer som har jobbet for den tidligere regjeringen samt for det vestlige allierte.

Rapporten er laget av RHIPTO Norwegian Center for Global Analyses. Dette er en virksomhet som lager uavhengige etterretningsrapporter, og som tidligere har bidratt med analyser for FN. Den aktuelle rapporten skal være delt med personer og avdelinger i FN.

18.000 er evakuert

– Taliban intensifierer jakten på individer og samarbeidspartnere til det gamle regimet, og hvis det ikke går, går de på og arresterer familiene og straffer dem etter deres egen tolkning av sharialov, heter det i rapporten fra onsdag.

Sharia er islamsk lov.

Hittil denne uken har 18.000 mennesker blitt evakuert fra Afghanistan via flyplassen i Kabul, ifølge Reuters. Men mange av dem som jobbet for NATO-allierte, gjenstår. Den militære delen av flyplassen er det eneste området i landet som fremdeles er under kontroll av vestlige militære styrker.

Taliban kontrollerer også alle grenseoverganger Hva som skjer med dem som ikke klarer å komme seg til flyplassen, er derfor uvisst. Ifølge lederen for Norwegian Center for Global Analyses, Christian Nellemann, er disse i fare.

– Nå bedriver de en dør til dør-jakt. Dette har vært planlagt i forkant, allerede de første oppgavene var å begynne jakten på afghanske spesialstyrker, politiet eller afghansk etterretningsvesen, sier Nellemann til TV2.

FN har ikke kommentert innholdet i rapporten, og den er ikke bekreftet av andre myndigheter.

Det er imidlertid kjent at Taliban nå patruljerer gatene. Men flere lands regjeringer har så langt sagt at det er nokså rolig i Kabul, bortsett fra i tilknytning til flyplassen.

Også journalister skal være i fare. En slektning av en journalist som har jobbet for tyske Deutsche Welle. Det opplyser kringkasteren selv. Taliban skal ha gått fra hus til hus for å lete etter journalisten, som nå befinner seg i Tyskland. I stedet ble ett familiemedlem drept og et annet skadet.

Svartelister

Taliban skal ha gått gjennom papirene i forsvarsdepartementet, innenriksdepartementet og etterretningstjenesten og laget navnelister. Ifølge The New York Times kommer det flere og flere historier om hevnoppgjør.

Tusenvis av afghanske soldater og sikkerhetsstyrker har rømt landet de siste ukene. Men titusener ble igjen. De er nå på flukt og prøver å gjemme seg fra Taliban, skriver The New York Times.

– Det er ingen vei ut, sier Farid, en afghansk kommandosoldat, i en SMS til The New York Times. Han gjemmer seg i fjellene i det østlige Afghanistan.

I juli kom Human Rights Watch med en rapport som fortalte at Taliban-opprører gikk til hevnangrep i områder de inntok. De skal ha arrestert og drept personer som var mistenkt for å ha vært med i det tidligere styret, samt i sikkerhetsstyrkene. I tillegg skal ha drept en kjent komiker Kandahar. Årsaken skal ha vært at han gjorde narr av Taliban-ledere på Tiktok, ifølge Human Rights Watch.

En Amnesty-rapport forteller at Taliban-krigere drepte ni menn fra Hazara folket etter å ha tatt kontroll over Ghazni-provinsen i juli.

Det er nå økende press mot USA og andre vestlige land for kaoset rundt evakueringen. 19. august var den afghanske uavhengighetsdagen, som markerer uavhengighet fra Storbritannia for 102 år siden. Da var det flere protester i ulike byer i Afghanistan, og det skal ha blitt utløst skudd.