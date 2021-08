Verden Hongkong Her blir redaktøren arrestert. I ukene etterpå har enda mer av byens frihet forsvunnet.

Fem ting som viser hvordan Hongkong er blitt enda mer autoritært i løpet av sommermånedene.

12. aug. 2021 17:49 Sist oppdatert nå nettopp

13. august 2019: Hele Hongkong dirret av spenning i sommervarmen. Tre måneder med enorme gateprotester hardnet frontene på alle sider, spesielt etter at det brøt ut voldelige opptøyer på flyplassen noen dager tidligere. I kveldsmørket markerte demonstranter en tradisjonell buddhist-festival ved å brenne falske pengesedler der Hongkong-leder Carrie Lam var avbildet.

13. august 2021: To år senere er Hongkong en fullstendig endret by. En ny sikkerhetslov vedtatt av myndighetene i Beijing i fjor sommer, har gjort ethvert tilløp til protester forbudt. Hongkong er gått fra å være en by med et selvstendig politisk system til å bli en integrert del av Folkerepublikken Kina.