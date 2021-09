Konflikten trappes opp på Korea-halvøya

TV-stasjonene i Sør-Korea hadde bred dekning av Nord-Koreas nye raketter.

Få timer etter at Nord-Korea sendte to missiler ut i Japan-havet, svarte Sør-Korea med samme mynt.

Dagen etter at USAs spesialutsending ba Nord-Koreas diktator Kim Jong Un om å ta opp igjen fredsforhandlingene, sendte landet to missilier ut i Japan-havet.

Våpnene var såkalt ballistiske missiler. De sendes ut i atmosfæren, før de styrter mot jorden igjen. Denne typen våpen kan frakte mer vekt enn vanlige raketter. De egner seg godt til å levere atomstridshoder.

– USA fordømmer Nord-Koreas rakettoppskyting. Den er i strid med flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og utgjør en trussel mot naboland og andre medlemmer av det internasjonale samfunnet, sier en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet.

Han understreker likevel at USA er «forpliktet til en diplomatisk tilnærming til Nord-Korea» og at de «oppfordrer dem til å gå i dialog».

Svarte med samme mynt

Bare timer etter at Nord-Korea sendte sine missiler ut i havet, svarte naboen i sør. Også Sør-Korea sendte avgårde to missiler. Og sørkoreanerne har utviklet slike våpen som kan sendes opp fra u-båter. Nordkoreanerne behersker ennå ikke denne teknologien, ifølge eksperter.

Sør-Korea er det åttende landet i verden som behersker denne teknologien.

– Det er ekstraordinær timing når du ikke bare har ett, men to koreanske land som tester langtrekkende missiler på samme dag. Det tyder på at det er et våpenkappløp i denne regionen som alle er nødt til å være oppmerksomme på, sier John Delury til nyhetsbyrået AP. Han er professor ved Yonsei-universitetet i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

For bare en uke siden ble det hevdet at Sør-Korea hadde fyrt av slike missiler for første gang. Da ville ikke myndighetene bekrefte ryktene.

Landet har ikke atomvåpen. Med ballistiske missiler kan de sende av gårde adskillig mer ødeleggende sprengladninger.

Fakta Koreahalvøya Koreahalvøya har vært et av verdens mest spente områder siden Koreakrigen mellom 1950 og 1953. Etter 2. verdenskrig ble Korea delt, sovjetiske styrker rykket inn fra nord og amerikanske fra sør. I 1950 angrep nord. USA og FN reagerte ved å sende hjelp til sør. Etter en ødeleggende krig der fronten stadig endret seg, ble det sluttet fred og landet var delt omtrent der grensen gikk før krigen. Siden har amerikanske styrker vært en viktig del av Sør-Koreas sikkerhet. Vis mer

Sør-Korea ruster opp

Missilet Sør-Korea sendte opp fra u-båten skal ha hatt en rekkevidde på 500 kilometer, ifølge The New York Times.

I mai i år ble president Joe Biden og hans sørkoreanske kollega Moon Jae-in enige om at Sør-Korea kan utvikle slike våpen med en rekkevidde på 800 kilometer. Det betyr at Sør-Korea får kapasitet til å sende store sprengladninger langt inn i nabolandet.

Nord-Korea har reagert kraftig på at naboen i sør ikke lenger følger begrensningene i denne avtalen.

President Moon har to mål med å utvikle et eget rakettprogram. For det første er det en respons på at naboen i nord øker sitt arsenal. Dessuten ønsker Sør-Korea å bli mindre avhengig av USA.

Etter onsdagens test sa presidenten at landet nå har «tilstrekkelig forsvar for å kunne svare på Nord-Koreas provokasjoner når som helst». Han lovet å fortsette utviklingen, for å kunne svare på naboen i nord.

Etterretningstjenestene i både Sør-Korea og USA er i ferd med å analysere detaljer om de nordkoreanske missilene og deres ferd. Den japanske kystvakten har bekreftet at begge missilene landet utenfor landets økonomiske sone, i havet mellom Japan og Koreahalvøya.

– Utskytningen truer Japans og regionens fred og trygghet og er fullstendig hårreisende, sier Japans statsminister Yoshihide Suga.

Prøver nye våpen

Mandag testet Nord-Korea et annet langtrekkende våpen, nemlig nyutviklede krysserraketter. Denne våpentypen minner om små førerløse fly som kan bevege seg raskt og lavt for å unngå å bli oppdaget.

De skal ha vært i luften i litt over to timer og truffet mål 1.500 kilometer unna. Det statlige nyhetsbyrået KCNA omtaler krysserrakettene som «et strategisk våpen av stor betydning».

Kim Jong Un har slanket seg, det er trolig et tegn på at helsen hans er bedre.

Slankere diktator

Allerede før pandemien var Nord-Korea et av verdens mest lukkede land. På grunn av koronasmitten har til og med grensen mot Kina vært stengt i over et år. Derfor er det enda vanskeligere for resten av verden å vite hva som skjer i diktaturet.

Bekymringen for hva som skjedde i landet økte da det tok lang tid mellom bildene av landets øverste leder, Kim Jong Un. Men onsdag deltok han på en markering av at det var 73 år siden farfaren hans grunnla landet.

Diktatoren har blitt påfallende slankere det siste året. Eksperter mener det er et tegn på at han jobber for å få bedre helse, ikke at han har vært syk.

I motsetning til tidligere var det militære innslaget i opptoget dempet. I stedet var det mange menn i smittevernutstyr.