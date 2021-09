Ny bok fra innsiden beskriver løgnkultur i Trumps hvite hus

Stephanie Grisham forteller i en ny bok om hva som egentlig skjedde da Donald Trump møtte Vladimir Putin.

Stephanie Grisham lytter på sin daværende sjef, president Donald Trump, mens han snakker med pressen på plenen sør for Det hvite hus. Nå har hun skrevet bok om sine nesten fire år i Det hvite hus.

I sine ni måneder som pressetalsperson for USAs president holdt Stephanie Grisham null pressekonferanser. Nå gir hun ut bok. Den har hun kalt: Jeg tar spørsmålene deres nå.

I boken forteller hun om sine to sjefer: Donald og Melania Trump. Grisham jobbet nemlig også tett med førstedamen i mange år.

I motsetning til enkelte andre Trump-topper som har skrevet avslørende bøker fra kulissene, hadde hun nøkkelroller i nesten hele perioden. Hun sa opp 6. januar 2020, dagen da Kongressen ble stormet.

Grisham beskriver det hun opplevde som en løgnkultur.

– Ubesværet uærlighet gjennomsyret Det hvite hus som om det var i lufteanlegget, skriver hun.

Trump: – Sint og bitter kvinne

Donald Trump har allerede kommentert boken.

– Stephanie hadde ikke det som skulle til. Det var åpenbart fra starten. Hun ble svært sint og bitter etter et brudd, sier Trump via en talsperson.

Han sier hun stadig sjeldnere ble tiltrodd ansvar eller «i det hele tatt tenkt på». Nå blir hun, hevder han, betalt av «venstrevridde forleggere for å si stygge og uriktige ting».

Melania Trump sier Grisham gjorde en dårlig jobb i Det hvite hus og nå prøver å tjene penger og gjenopprette sitt omdømme med svik og usannheter.

Fakta Donald John Trump Født 14. juni 1946. Han vokste opp i Queens i New York. Faren var en velstående eiendomsutvikler. Trump skapte seg et navn og en formue innen eiendom og reality-TV. I 2016 ble han valgt til USAs 45. president. Han stilte for Det republikanske parti. Han gikk av 20. januar 2021 etter å ta tapt valget for Joe Biden. Vis mer

Innhold fra boken er lekket i en rekke medier, blant annet The Washington Post. Her er noe av det som er kommet frem:

Spilte tøff med Putin

I 2019 hadde Trump et møte med Russlands president Vladimir Putin. Ifølge boken lente Trump seg mot Putin før et møte med pressen og sa:

«OK, jeg kommer til å opptre litt tøffere mot deg i noen minutter. Det er bare for kameraene. Etter at de er borte, skal vi snakke. Du forstår.»

Til møtet etterpå skal Putin ha hatt med seg en uvanlig vakker kvinnelig tolk og dessuten hostet og harket svært mye. Dette ble i den amerikanske leiren tolket som forsøk på å distrahere Trump, som var kjent for kvinnehistorier og bakterieangst.

Russlands Vladimir Putin og USAs Donald Trump møttes under et G-20-toppmøte i Japan i juni 2019.

Den omstridte jakken

I 2018 reiste Melania Trump til Mexico-grensen. Det vakte voldsom oppsikt. Hun skal ha vært opprørt over forholdene for barn i migrantleirer der. Hun hadde på seg en billig jakke fra Zara med teksten: «Jeg bryr meg egentlig ikke. Gjør du?»

Ifølge Grisham gjorde førstedamen dette under radaren. Grisham fikk dermed ikke avverget det. Da mediestormen brøt ut, var budskapet fra Grisham og førstedamen at «det var bare en jakke».

Ifølge boken ble Melania Trump innkalt til Det ovale kontor da hun kom tilbake fra Texas. «Hva i svarte er det dere tror dere holder på med?» skal presidenten ha brølt. Dette skal ha vært den eneste gangen han snakket slik til kona foran staben.

Deretter klekket president Trump ut en melding om at jakken var kritikk rettet mot «de falske mediene».

Førstedame Melania Trump besøkte Mexico-grensen midt i en opphetet debatt om forholdene for migranter. Jakken hennes skapte rabalder. Stephanie Grisham sier at hun ikke rakk å sjekke antrekket på forhånd.

Hemmelig sykebesøk

Presidenten dro en gang til Walter Reed-sykehuset i all hemmelighet. Grisham antyder at han dro dit for en koloskopi, en undersøkelse av tykktarmen.

Årsaken til hemmeligholdet var, ifølge Grisham, hans ego. Trump ville ikke ha vitsing på TV om baken sin. Han skal også ha avslått tilbud om full narkose fordi han ikke ville overlate makten til visepresident Mike Pence, ikke engang for en liten stund.

Stormen om Daniels

Saken om Stormy Daniels skal ha skapt dårlig stemning: En Trump-advokat hadde betalt skuespilleren fra seksuelt eksplisitte filmer for ikke å si noe om påståtte affærer med Trump. Førstedamen skal ikke ha trodd på ektemannens benektelser. Hun skal i ettertid ha forsøkt å ydmyke ham.

Grisham forteller at hun måtte håndplukke en spesielt kjekk soldat som kunne gå arm i arm med førstedamen inn til en større tilstelning. Grisham kladdet også en twittermelding for Melania Trump om behovet for privatliv og bare «å være mor, kone og førstedame». Da fikk Grisham klar beskjed: Ordet «kone» skulle vekk.

Upassende kommentarer

Grisham forteller om flere tilfeller der Trump hadde upassende kommentarer og opptreden. Hun hevder at han stadig vekk spurte etter en ung kvinne i staben. En gang skal han sa sagt at hun skulle hentes til kabinen hans i presidentflyet slik at han «kunne se på» baken hennes.

Trump skal også ha spurt Grishams kjæreste, han var også i staben, om hun var noe tess i sengen. En historie beskriver hun som spesielt flau. Stormy Daniels hadde i et intervju beskrevet manndommen hans i lite smigrende ordelag. Trump ringte da Grisham fra presidentflyet.

Slik beskriver hun samtalen i boken:

«– Alt der nede er helt fint, sa han. Hva i svarte skulle jeg svare på det? Jeg gjorde det enkelt og svarte «OK», mens jeg ba en bønn om at linjen skulle bli brutt. – Det er helt fint, gjentok han. – Øh, OK sir, svarte jeg.»