Nå settes millioner av tredjedoser. Samtidig er nesten hele Afrika uvaksinert.

Her står kenyanere i kø for å få ta Astra Zeneca-vaksinen i Nairobi. Dosene ble donert av Storbritannia.

I Afrika er 94 prosent uten vaksine. Det bør Norge og andre rike land tenke på når de vurderer å gi innbyggerne en tredje dose, mener statsråd.

11 minutter siden

Flere land har begynt å sette en tredje vaksinedose på innbyggerne sine. I Norge går diskusjonen for fullt.

Samtidig skriker fattige land i Afrika etter vaksiner mot koronaviruset. Bare 6 prosent av innbyggerne i verdensdelen er vaksinert.

Siden 20. september er det sendt ut 7 millioner tredjedoser i verden. I samme tidsrom har Afrika fått 18 millioner doser totalt. En tredje dose er en luksus u-land kan se langt etter.

Av alle vaksinedoser distribuert i verden de siste syv dagene, er 2,7 prosent av dem tredjedoser. Det viser tall fra Our World In Data.

FHI mener to doser er nok

Israel har vært de største pådriverne for en tredje dose. Der har antall innleggelser økt blant eldre som ble vaksinert for over et halvt år siden.

USA har valgt å gi en tredje dose til de over 65 år.

Nylig kom en svensk undersøkelse blant 464 sykehusansatte som viste at nivået av antistoffer sank med 85 prosent etter syv måneder. Studien er ikke fagfellevurdert.

Immunforsvaret består imidlertid av mer enn antistoffer. Forsvarsceller og hukommelsesceller etter vaksinasjon er også viktig beskyttelse.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener to doser fortsatt gir god beskyttelse for de fleste. De derfor tilby en tredje dose bare til dem med nedsatt immunforsvar.

WHO har sagt at vaksiner bør settes i u-land før rike land begynner med tredjedoser.

– Vi bør ikke gi en tredje dose til friske nordmenn

WHO får støtte av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

– Pandemien har vist oss hvor urettferdig verden er. Jeg er bekymret over den lave vaksinasjonsgraden i mange av landene i Afrika, sier han.

– Vi bør ikke gi en tredje dose til friske nordmenn før helsearbeidere og sårbare eldre i afrikanske land har fått sin første dose, legger han til.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) er bekymret over antall vaksinerte i Afrika.

– Mulig å gjøre to ting samtidig

Saliba Andreas Korkunc er helseminister Bent Høies statssekretær. Han har et annet syn på dette enn Ulstein.

– Det er mulig å gjøre to ting samtidig. Vi kan beskytte vår egen befolkning og samtidig bidra til at alle i andre land får vaksiner, sier han.

– Vi har som mål fremover at vi ikke skal motta flere doser enn vi trenger til enhver tid. Samtidig jobber vi internasjonalt for bedre tilgang og økt produksjon, sier Korkunc.

Norge vil tilby en tredje dose for enkelte grupper dersom det skulle bli nødvendig, ifølge Korkunc. Det har vi nok vaksiner på lager til å gjøre.

Langt bak målet

Store deler av vaksinene i Afrika er satt i Sør-Afrika og Marokko. De har sikret seg egne avtaler. Andre land er avhengige av Covax.

Covax er et globalt samarbeid som skal sikre vaksiner til fattige land. Prosjektet finansieres av rike land og private givere. Verdens helseorganisasjon (WHO) er blant dem som står bak.

Så langt har Covax distribuert 311 millioner vaksinedoser fordelt på 143 land. Det er langt bak skjema. Det opprinnelige målet var to milliarder doser innen 2022.

Norge bidrar med mer enn 31 millioner vaksinedoser til Covax.

En person holder opp et skilt i protest mot skjevheten i den globale vaksinefordelingen. Bildet er tatt i Pretoria i Sør-Afrika i juni.

– Vestlige land kom først til markedet

India er en viktig grunn til at Covax ikke når målet sitt. De hadde lovet å produsere og sende vaksiner i stort monn til fattige land. Serum Institute of India (SII) skulle bli Covax' viktigste leverandør. Så ble landet hardt rammet av en alvorlig koronabølge. The Economist anslo opptil 30.000 daglige dødsfall. Da bestemte India seg for å beholde vaksinene selv.

Alle land som bidrar til Covax, har en opsjon i avtalen som gjør at de når som helst kan ta vaksinene selv. Storbritannia og Canada har gjort dette. I juni fikk Storbritannia alene flere Covax-doser enn hele Afrika, ifølge Associated Press (AP).

Flere er kritiske til rike lands innsats for å sikre vaksiner til u-land. Noen kaller skjevheten vaksineapartheid, mens enkelte beskylder de rike for vaksinenasjonalisme.

– Det har tatt tid å skalere opp produksjonen av vaksiner. Vestlige land kom først til markedet via bilaterale avtaler. Det er blant årsakene til at Afrika har fått så få doser.

Det sier lege og feltarbeider Erlend Grønningen i Leger uten grenser.

Kan få nye varianter

WHOs mål var at alle land skulle ha fullvaksinert 10 prosent av innbyggerne innen 30. september. Det er oppnådd i bare 15 av 54 land i Afrika. De fleste av dem er små land.

Videre var WHOs mål å fullvaksinerte 40 prosent av verdens befolkning innen 2022.

– Vi har en lang vei å gå for å nå det målet, sa WHOs Richard Mihigo torsdag.

Ingen er trygge før alle er trygge, sa FN-sjef António Guterres da han kritiserte rike lands «vaksinenasjonalisme». Men hvilke konsekvenser har det at Afrika fremdeles ikke er vaksinert?

– Når noen smittes, kan det dukke opp nye varianter. De kan spre seg og være i stand til å smitte fullvaksinerte.

Det sier immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitet i Oslo.

Kan donere doser

De siste ukene har norske kommuner hatt flere doser enn de får brukt. Etter at vaksinedosene er sendt ut til kommunene, kan de ikke doneres, ifølge HOD.

De som ligger lagret hos FHI eller sykehusaoptekene, kan sendes ut.

– Doser som ikke benyttes i Norge, vil bli videreformidlet til andre land, sier statssekretær Korkunc.

Skal Norge donere bort vaksinedoser, må det gjøres bilateralt, altså direkte til et annet land, og ikke gjennom Covax.