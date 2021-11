En stor, gul fugl ble vaksinert i USA. Det likte noen republikanere dårlig.

En sint senator Ted Cruz kaller det statlig propaganda. President Joe Biden hyller det. I midten står en gul fugl med en nyvaksinert og øm vinge.

Big Bird er en av hovedrollefigurene i amerikanske «Sesame Street». Fuglen er over to meter høy og går for å være en kanarifugl, selv om han skal ha uttalt at han ligner mest på en kondor.

8. nov. 2021 21:23 Sist oppdatert 10 minutter siden

Big Bird er kjent fra den folkekjære barne-TV-serien Sesame Street i USA. Det nærmeste du kommer fuglen i NRKs Sesam Stasjon, er Max Mekker, en slags norsk pelskledd dyrevariant av fuglen.

Begge er kjent for å være snille, store og litt klønete. Men nå har det gule fjærkreet vakt harme i USA.

På søndag kvitret nemlig Big Bird fra sin egen Twitter-konto:

«Jeg fikk covid-19-vaksinen i dag! Vingen min er litt øm, men det vil gi kroppen min en ekstra beskyttende boost som holder meg og andre friske.»

Selv om det ble satt punktum for norske Sesam Stasjon for over tjue år siden, har serien rullet og gått i USA siden 60-tallet.

Men Big Bird holder seg ung og er stadig seks år gammel.

Dermed er han gammel nok for vaksinen, som nylig ble tilgjengelig for amerikanske barn mellom 5 og 11 år.

CDC, USAs svar på det norske Folkehelseinstituttet, godkjente koronavaksinen fra Pfizer Biontech for barn forrige uke.

Biden kalte det hele et vendepunkt i kampen mot covid-19.

Ikke overraskende responderte både presidenten og CDC positivt på fugle-tweeten, som i skrivende stund er retweetet over 56.000 ganger.

Mandag sendte også Det hvite hus førstedame Jill Biden ut i striden for vaksine til barn. Hun skal fronte en nasjonal kampanje for nettopp vaksinasjon av barn mellom 5–11 år.

Startskuddet gikk i Virginia; på skolen som var den første i landet til å administrere poliovaksinen i 1954.

Jeg vet at det å bli vaksinert ikke alltid er så gøy. Jeg liker ikke nåler selv, sa førstedamen, og ba alle de fremmøtte klappe for «de modige barna som allerede har tatt vaksinen».

Jill Biden besøkte mandag Franklin Sherman grunnskole i McLean i Virginia. Der vaksineres nå skolebarn. Her får førstedamen en gave av elev Dennis Larson (9).

Propaganda og hjernevasking

Noen reagerte imidlertid motsatt på Big Birds sprøyte.

Den republikanske Texas-senatoren Ted Cruz omtalte det hele som statlig propaganda rettet mot femåringer.

Han la blant annet ut denne videoen:

Andre som mislikte utspillet var Fox News-journalist Lisa Boothe. Hun anklaget fuglen for å hjernevaske barn, mens den konservative kommentatoren Liz Wheeler skrev at hun ikke kom til å gi sin datter vaksinen.

Enkelte påpekte imidlertid at det ikke er første gang de lodne figurene fra Sesame Street kommer med råd om vaksiner. De viste til at Big Bird og andre populære Barne-TV-personligheter er blitt brukt i kampanjer for barnevaksinasjon helt tilbake til 1970-tallet.

– Fordelene veier opp

Flere på Twitter kom med feilaktige påstander om at barn ikke er i risikosonen for viruset.

Gjennom pandemien har folkehelseeksperter og andre observatører ofte påpekt at barn har mindre sannsynlighet for å utvikle alvorlig koronasykdom.

Likevel kan barn og ungdom med underliggende sykdommer ha nytte av vaksinen. Barn kan også smitte andre.

– Det er ganske klart for meg at fordelene veier opp for risikoen når jeg hører om barn som blir lagt inn på intensivavdelingen, som har langvarige plager etter covid og barn som dør.

Det sa Amanda Cohn fra CDC, som var med på å godkjenne vaksinen til barn i USA, til nyhetsbyrået AFP.