Erdogan: Ikke positiv til Nato-medlemskap for Finland og Sverige

– Det er ikke mulig å se positivt på Nato-medlemskap for Sverige og Finland, mener Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

13. mai 2022 13:24 Sist oppdatert nå nettopp

Tyrkias president sa fredag at det ikke var mulig å se positivt på Nato-medlemskap for Sverige og Finland, fordi de to landene «huser mange terrorgrupper.

Det er ventet at både Finland og Sverige vil søke om medlemskap i Nato i løpet av kort tid.

Alle de 30 medlemslandene i Nato må si ja for at alliansen skal kunne akseptere nye medlemsland.

Når Recep Tayyip Erdogan snakker om «terrorgrupper», så kan det være at han sikter til kurdiske grupper med tilknytning til PKK, en gruppe som har vært i konflikt med den tyrkiske staten i 40 år. Det kan også være at han sikter til sympatisører med Gulen-nettverket, som av Tyrkia anklages for å ha stått bak kuppforsøket i Tyrkia sommeren 2016.

Erdogan har etter Russlands invasjon i Ukraina i all hovedsak stilt seg på linje med resten av Nato. Men for ham og Tyrkia er det også viktig å forsøke å ha et så positivt forhold til Russland som mulig. Det er både fordi Russland er en viktig handelspartner og fordi russerne har utgjort den største gruppen med turister i Tyrkia.

