Hvem velger Colombia som president: En geriljaveteran eller en eiendomsmagnat?

For første gang har venstresiden en reell mulighet til å vinne presidentvalget i Colombia.

Gustavo Petro vant første runde, men må kjempe mot en samlet, konservativ blokk.

«Velgerne avviste de trygge valgene», skrev The Economist etter første runde i kampen om å bli Colombias neste president.

Valgets siste runde, søndag 19. juni, står nemlig mellom en tidligere geriljaleder og en 77 år gammel mangemillionær.

Begge har bakgrunn som ordførere i store byer, og begge måtte forlate rådhuset før valgperioden var over. Et annet fellestrekk, er at begge har forsøkt å bli president tidligere.

Det er omtrent det eneste de har til felles.

Fakta Colombia Land helt nord i Sør-Amerika, med kyst mot både Stillehavet og Det karibiske hav. 49 millioner innbyggere. Stor eksportør av kaffe, smaragder, kull og oljeprodukter. Landets nyere historie har vært preget av opprør og vold. Mektige narkotikakarteller har spilt en stor rolle i Colombia. FARC-geriljaen har vært den mest kjente opprørsgruppen. I 2016 fikk president Juan Manuel Santos Nobels fredspris for fredsprosessen i landet. Vis mer

Sist helg ble det offentliggjort tre meningsmålinger. To av dem viser en liten ledelse til venstrekandidaten Gustavo Petro. På den tredje ligger motkandidaten Rodolfo Hernández øverst.

De to kom seirende ut av valgets første runde, Petro fikk litt over 40 prosent og Hernández 28 prosent.

Valget blir mer spennende enn dette resultatet tyder på. For de fleste etablerte partiene anbefaler støttespillerne sine å stemme på Hernández.

Slår man sammen de siste målingene, leder Petro med undet ett prosentpoeng. Dermed er resultatet helt umulig å forutsi. Andelen som ikke har bestemt seg ligger på rundt 10 prosent.

Målingene viser at Petro har støtte fra 64,1 prosent av velgerne som er yngre enn 25 år. Hernández appellerer mest til de eldre.

Hitler eller Einstein

«Jeg er en stor tilhenger av den store, tyske tenkeren Adolf Hitler,» sa Hernández i et radiointervju for seks år siden.

Det førte selvsagt til kraftig fordømmelse. Han hevdet det var en misforståelse. Egentlig mente han Albert Einstein.

77-åringen har tjent en formue på eiendom. Kombinert med en egen evne til å komme med støtende og provoserende uttalelser, er det ikke overraskende at han ofte sammenlignes med Donald Trump.

Dessuten bruker han sosiale medier aktivt. Den eldre mannen er blitt en slags Tiktok-konge i hjemlandet. Mye av valgkampen hans har vært korte videobudskap. Et eksempel var da han sa til velgerne: «Se meg i øynene, jeg vil ikke svikte dere». De som ikke nøyde seg med å stirre ham inn i ansiktet, oppdaget raskt at han var nesten naken. Han hadde bare på seg en badebukse.

Rodolfo Hernández liker å provosere, det har hjulpet ham i valgkampen.

Ikke helt Trump

I motsetning til Trump har han en ganske solid politisk bakgrunn. Han engasjerte seg i lokalpolitikken da han var blitt en rik mann. I 2015 ble han ordfører i fødebyen Bucaramanga. Etter å ha klappet til en meningsmotstander, ble han straffet med tre måneders utestengelse.

Hernández forlot rådhuset i protest etter at regjeringen anklaget ham for ulovlig innblanding i valgkampen. Da sa 84 prosent av velgerne at de likte måten han gjorde jobben på.

Politisk er han en slags klassisk populist, som motstanderne sliter med å sette i en høyre- eller venstreboks. I den første valgrunden lå han lenge bak den tradisjonelle høyrepolitikeren Federico Gutiérrez.

Men han gjorde en god valgkamp og slo Gutiérrez på målstreken.

I 2004 ble Hernández’ datter kidnappet av FARC-geriljaen. Han nektet å betale løsepenger. Begrunnelsen var at da ville faren øke for at andre i familien også kunne bli kidnappet.

Resultatet var at datteren aldri kom hjem, sannsynligvis ble hun drept.

Geriljasoldaten som ble presidentkandidat

I valgets siste runde møter han en motstander som også vet mye om landets geriljabevegelser. Gustavo Petro (62) var 17 år gammel da han meldte seg som soldat i opprørsbevegelsen M-19.

Også denne gruppen sto bak kidnappinger og drap.

I 1985 ble Petro arrestert. Han fikk 18 måneders fengsel for å oppbevare ulovlige våpen. Etter at han ga opp væpnet kamp, har han markert seg som en talsmann for den demokratiske venstresiden.

I to omganger har han vært ordfører i hovedstaden Bogota. I 2013 ble han tvunget til å gå av, og han ble ilagt et forbud mot politisk aktivitet de neste 15 årene.

Forbudet ble raskt opphevet. Petro stilte som presidentkandidat i 2018.

Den første fra venstresiden?

Dersom Petro vinner den 19. juni, blir det første gang landet får en president fra venstresiden.

Politikken hans er langt på vei gjenkjennelig fra andre radikale politikere, som kamp mot økonomisk ulikhet og satsing på fornybar energi. Ikke minst vil han stanse leting etter nye oljefelter.

Mens Hernández sier at kvinner bør være hjemme og føde barn, har Petro lovet økt innsats for likestilling.