Flere eksplosjoner i Ukraina

Natt til langfredag meldes det om kraftige eksplosjoner i flere ukrainske byer.

Flaggskipet «Moskva» sank i Svartehavet torsdag.

15. apr. 2022 07:38 Sist oppdatert nå nettopp

Natt til langfredag var det meldinger om kraftige eksplosjoner i Kyiv, Kharkiv og Kherson. Nettavisen Kyiv Independent meldte at flyalarmen gikk i alle landets regioner samtidig.

– Sirener i hver eneste region i Ukraina. Dette betyr at Russland igjen har sendt missiler og jagerfly til hele Ukraina. Selvfølgelig med fokus i øst, skriver Lesia Vasylenko på Twitter. Hun sitter i den ukrainske nasjonalforsamlingen.

Vasylenko mener at angrepene skyldes senkingen av missilkrysseren Moskva torsdag.

– Mest sannsynlig er Putin rasende på grunn av Moskva-senkingen, skriver hun på Twitter.

Nyhetsbyrået Reuters siterer lokale medier på at det ble hørt kraftige eksplosjoner både i Kyiv og i havnebyen Kherson i sør, men legger til at de ikke har kunnet verifisere opplysningene.

Flere boligområder i Kharkiv, Ukrainas nest største by, blir angrepet med artilleriild, sier guvernør Oleh Synebugov, ifølge CNN.

– Dette er utelukkende fredelige områder uten militær infrastruktur. Fienden forsøker å destabilisere befolkningen vår og påfører skader som fører til at kun sivile lider, sier han på nasjonalt fjernsyn.

Ifølge Synebugov er det også sammenstøt rundt byen Izium, der russiske styrker angivelig forsøker å ta seg mot den østlige delen av Donbas-regionen.

Over 2000 evakuert

Rundt 2.550 sivile kom seg ut av områder i Ukraina der det er harde kamper torsdag, ifølge visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.

Rundt 2.300 er i sikkerhet i byen Zaporizjzja, blant dem 290 fra Mariupol.

Ukrainske myndigheter oppfordret folk i Donbas-regionen til å komme seg vestover så raskt som mulig fordi man frykter en stor russisk offensiv for å ta kontroll over området.

Fra Luhansk-regionen i Donbas har rundt 220 kommet seg i trygghet.

FN: Folk sultes ihjel i Mariupol

Innbyggerne i den beleirede ukrainske byen Mariupol blir sultet i hjel, sier David Beasley. Han er leder for FNs matvareprogram (WFP).

Beasley sier videre at den humanitære krisen i Ukraina bare vil forverres.

I tillegg kan den russiske invasjonen av Ukraina, en av verdens største korneksportører, komme til å destabilisere land langt utenfor regionen og føre til store migrasjonsbølger.

Krigen «knuser folket i Ukraina», sier Beasley. Han beklager videre at WFP og andre hjelpeorganisasjoner ikke gis tilgang til å hjelpe folk som er rammet av krigen.

WFP forsøker å få ut mat til områder som kan komme til å bli rammet av kamper den nærmeste tiden, men det er vanskelig, ifølge Beasley.

Takker folket

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker det ukrainske folk for å ha stått imot 50 dager med russisk aggresjon.

– Takket være gud, styrkene våre og folket vårt har vi forsvart det meste av landet vårt, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.

– 50 dager med forsvar er en bragd. En bragd som deles mellom millioner av ukrainere, la han til.

Presidenten sa videre at «for å si det mildt, var ingen overbevist om at vi ville overleve», da Russland først invaderte. Videre takket han alle Ukrainas støttespillere.

Over krigens løp har han begynt å se mange politiske ledere i et annet lys. Zelenskyj sier han har sett «stor sjenerøsitet» fra dem som ikke er rike, og at flere som ikke er blitt tatt på alvor av andre, har vist stor handlekraft.

Samtidig har enkelte andre politikere oppført seg som om de ikke har noen makt, sa Zelenskyj.