Hva skjedde da de russiske soldatene kom til byen?

MAKARIV, UKRAINA (Aftenposten): Stridsvognene parkerte i hagen. Massegraven sto klar. Og barna fikk sjokolade. Her er fortellingene om hva som skjedde da de russiske soldatene kom til tre forskjellige landsbyer.

12. apr. 2022 21:07 Sist oppdatert nå nettopp

Lukten treffer først da kistene til Evgenij (26) og Aleksandr (52) graves opp av jorden og lokkene åpnes.

Ansiktene til far og sønn er blå og hvite, hendene i ferd med å ese ut etter å ha ligget i den kalde jorden i over en måned. 3. mars dro Evgenij for å sjekke hvordan det gikk med en venn da russiske styrker invaderte hjembyen deres Havrontsjyna. Han nådde aldri frem.