Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til torsdag 21. april.

Prorussiske styrker i Mariupol 20. april ved siden av et militært kjøretøy.

NTB

21. apr. 2022 06:29 Sist oppdatert 6 minutter siden

Sikker på at Russland vil overta stålverk

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov sier at han er helt sikker på at Russland vil ta kontroll over stålverket Azovstal i Mariupol torsdag. Kadyrovs styrker kjemper i krigen på russisk side.

– I dag, enten før eller etter lunsj, vil Azovstal være helt under kontrollen til de russiske styrkene, sa han.

Han sa videre at de ukrainske styrkene som har forskanset seg i stålverket, vil få muligheten til å overgi seg. Gjør de det, er han sikker på at det russiske lederskapet vil ta «den riktige avgjørelsen».

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov er sikker på at stålverket Azovstal i Mariupol snart er under russisk kontroll. Styrkene hans kjemper i krigen på russisk side.

Vil ha forhandlinger i Mariupol

Ukraina foreslår å holde en forhandlingsrunde med Russland i den beleirede havnebyen Mariupol.

– Uten noen betingelser. Vi er klare til å holde en forhandlingsrunde i Mariupol, skriver Ukrainas hovedforhandler og rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj, Mykhailo Podoljak, på Twitter.

Han la til at han ønsket forhandlingene for å kunne redde liv. Mariupol har vært under angrep fra russiske styrker og russiskstøttede separatister i to måneder. Mer enn 300.000 av byens 450.000 innbyggere har flyktet.

Delvis kontroll over to nye byer

Russiske styrker kontrollerer nå 80 prosent av Luhansk-regionen øst i Ukraina, ifølge regionens guvernør Serhij Hajdaj.

Onsdag kveld skrev han på Telegram at byene Rubizjne og Popasna, som det har blitt utkjempet intense kamper om i ukevis, er under «delvis» russisk kontroll. Artilleriangrepene der har også spisset seg til, ifølge Hajdaj.

Russiske videoer som CNN har verifisert, viser at sentrale deler av Rubizjne er under russisk kontroll.

Den lille byen med to større fabrikker og omlag 60.000 innbyggere før krigen, har vært et viktig mål for russerne. Årsaken er at dette kan gjøre det lettere å erobre byen Sievjerodonetsk med cirka 150.000 innbyggere. Det er en av de største byene i Luhansk som Ukraina fortsatt kontrollerer.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar, kontrollerte separatiststyrkene som Moskva har støttet siden 2014, rundt 30 prosent av Luhansk, som sammen med Donetsk utgjør Donbas-regionen. Rundt 70.000 mennesker antas å være igjen i regionen, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA. Før invasjonen bodde det rundt 400.000 mennesker i Luhansk.

The Institute for the Study of War betegner de russiske fremstøtene det siste dødnet som «mindre, men ingen store gjennombrudd».

Instituttet melder at et lite antall leiesoldater fra Syria eller Libya deltar i kampene.

Pro-russiske tropper med flagget til de russisk-kontrollerte opprørsstyrkene i Donetsk kjører gjennom Mariupol onsdag 20. april.

G7-landene: Minst 24 milliarder dollar til Ukraina

Finansministrene i G7-landene sier de er enige om å gi Ukraina minst 24 milliarder dollar i ytterligere bistand i år, skriver Sky News. Beløpet tilsvarer godt over 210 milliarder kroner.

I en uttalelse sier ministrene at de beklager Russlands deltakelse i internasjonale fora som G20, det internasjonale pengefondet IMF og Verdensbanken, som har møter denne uka, melder kanalen.

– Internasjonale organisasjoner og multilaterale fora burde ikke lenger samhandle med Russland som om det er «business as usual», skriver ministrene.

De legger til at G7 er klare for å tilby mer bistand ettersom Ukraina trenger det.

Den ukrainske hærstaben: Har stoppet ni angrep

Den ukrainske hærstaben hevder at ni forskjellige russiske angrep er slått tilbake det siste døgnet.

Russiske missiler angriper fortsatt militære og sivile mål flere steder i Ukraina.

I de okkuperte delene i Kherson skal russerne har startet arbeidet med tvangsmobilisering av befolkningen, ifølge den ukrainske hæren. I landsbyen Balka i Kherson skal befolkningen ha fått beskjed om at det er forbudt å forlate området.

«Fienden prøver å fortsette de offensive operasjonene i øst for å få full kontroll over Donetsk og Luhansk», skriver generalstaben.

USA: Flybistand har gitt Ukraina 20 flere fly

Bistand i form av deler og utstyr til fly har gjort at ytterligere 20 fly er blitt «operasjonelle» i det ukrainske luftforsvaret.

Det sier en amerikansk forsvarstalsmann til CNN. Han vil ikke si hvilke land som har skaffet reservedelene, utover at «USA og andre land har arbeidet for å skaffe dem deler for å få flyene i luften».

Onsdag hevdet en pressetalsmann i Pentagon at Ukraina hadde fått kampfly, noe som senere ble avvist. I tillegg skal et ukjent vestlig land ha tilbudt Ukraina fly.

USA har lovet Ukraina 16 Mi-17 helikoptre, men har avvist å overføre Mig-29-fly fra andre land til Ukraina via USA.