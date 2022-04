Ukraina skal ha ignorert Russlands ultimatum i Mariupol

Russland hadde gitt klar beskjed til soldatene som kjemper for å forsvare Mariupol: Legge ned våpnene søndag morgen, eller dø.

Russland har gitt ukrainske soldater i Mariupol et ultimatum. Soldatene har forskanset seg på det store stålverket Azovstal i den utbombede byen og blir bedt om å overgi seg.

NTB-DPA

17. apr. 2022 08:09 Sist oppdatert nå nettopp

Ukraina har ignorert Russlands ultimatum om at de resterende ukrainske soldatene i Mariupol overgir seg innen klokken 12 norsk tid søndag. Det uttaler det russiske forsvarsdepartementet, som hevder ukrainske myndigheter har gitt soldatene forbud mot å overgi seg, ifølge CNN.

I uttalelsen hevder departementet også at det blant de ukrainske soldatene befinner seg «opp mot 400 utenlandske leiesoldater som har sluttet seg til ukrainske styrker», og sier videre:

– Ved videre motstand vil alle bli eliminert.

Russland hevdet lørdag å ha tatt kontroll over de sentrale delene av den beleirede og istykkerbombede havnebyen. De gjenværende ukrainske og utenlandske soldatene har ifølge russerne forskanset seg på det store stålverket Azovstal. Livene til dem som overgir seg, blir spart, ble det hevdet fra russisk side.

Tass siterer generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet, som sier situasjonen på stålverket er «katastrofal».

Zelenskyj: Umenneskelig i Mariupol

Russland hevder også at ukrainske soldater i Mariupol har bedt om tillatelse fra Kyiv til å overgi seg.

Ukraina har så langt ikke kommentert ultimatumet. Men president Volodymyr Zelenskyj sa i en tale lørdag kveld at situasjonen i havnebyen Mariupol fortsatt er ekstremt alvorlig og umenneskelig.

– Dette er det Russland har gjort. Med vilje. Og de fortsetter med overlegg å ødelegge byer. Russland forsøker å utslette alle som er i Mariupol, sa presidenten i en videotale lørdag kveld.

Røde og hvite flagg

Fra klokken seks lokal tid kommer russiske soldater til å heise røde flagg, sier Mizintsev, og at den ukrainske siden kan svare med hvite flagg «hele veien rundt Azovstals perimeter», som et tegn på at våpenstillstanden respekteres.

Etter at den er bekreftet via avtalte kommunikasjonskanaler, kan ukrainske styrker mellom klokken seks og ett lokal tid trekke seg ut av området «uten våpen og ammunisjon».

Mizintsev oppfordret i tillegg ukrainske styrker i hele landet til å legge fra seg våpnene for å unngå samme skjebne som i Mariupol. Han lovet at Russland skal følge alle regler for behandling av krigsfanger som er nedfelt i Genèvekonvensjonen.