De kan bygges hjemme og er umulige å spore. Nå forbyr Biden USAs spøkelsesvåpen.

I fjor beslagla amerikansk politi over 20.000 selvbygde våpen. Nå har president Joe Biden fått nok.

– Nå skal ikke disse våpnene lenger være spøkelser. De skal få en returadresse. Det vil redde liv og få kriminelle vekk fra gatene, sa president Joe Biden da han la frem nye regler for såkalte «spøkelsesvåpen».

11. apr. 2022 21:57 Sist oppdatert nå nettopp

I 2016 hadde politiet i USA gjort funn av 2.000 såkalte «spøkelsesvåpen». Det er våpen som selges som byggesett: De kan monteres hjemme, kjøpes av hvem som helst og mangler serienummer – noe som gjør dem så godt som umulige å spore.

I fjor meldte politiet om over 20.000 slike våpen, ifølge ATF – byrået for alkohol, tobakk og våpen i USA. Nå har Biden-administrasjonen bestemt seg for å sette foten ned.

På en pressekonferanse mandag la Biden frem det nye lovverket. Det har møtt sterk motstand fra flere våpengrupper i USA.

– Mange mener dette er et ekstremt tiltak. Men la meg spørre: Er det ekstremt å beskytte politiet, barna våre og å holde våpen unna folk som ikke består bakgrunnssjekken for å få kjøpt våpen på vanlig måte, spurte Biden.

Disse våpnene ble kjøpt som byggesett. De såkalte «spøkelsesvåpnene» kan settes sammen på under 30 minutter – og er like dødelige som vanlige våpen.

Fra byggesett til drapsvåpen på 30 minutter

Fra nå av skal det bli vanskeligere å produsere de mest populære byggesettene for spøkelsesvåpen. Dette er såkalte «kjøp, bygg, skyt»-pakker, som kan kjøpes enten på nett eller i butikk. Disse pakkene kan gå fra byggesett til drapsvåpen på 30 minutter, sa presidenten mandag.

– Tanken på at noen som står på terrorlisten kan kjøpe ett av disse våpnene, viser at disse reglene ikke er ekstreme. Det er tvert imot sunn fornuft, sa Biden.

I motsetning til kjøp av vanlige våpen har man ikke trengt en bakgrunnssjekk for å kjøpe byggesettene. Det blir det slutt på nå. DE skal nå regnes som håndvåpen og underlegges samme regelverk som andre våpen. Det inkluderer også uferdige våpendeler, som en ramme eller et pistolløp.

– Om du kjøper en sofa du må sette sammen selv, har du fortsatt kjøpt en sofa, spøkte presidenten.

Han viste også frem et typisk byggesett, bestående av kun fire deler: Et håndtak, et pistolløp og to små metalldeler.

Dette var våpensettet president Joe Biden viste frem mandag. Fire enkle deler som kan settes sammen til et skytevåpen med en skrutrekker.

Kommersielle produsenter må fra nå av søke statlig lisens og merke våpnene de selger med unike serienummer. Produsentene må også sjekke vandelen til alle som ønsker å kjøpe dem. Alle salg må også registreres i et eget register.

Flere av de selvbygde våpnene som allerede er i omløp, blir også nødt til å merkes som våpen på vanlig måte. Det skal imidlertid fortsatt være lov å bygge sitt eget våpen uten serienummer, så lenge du ikke har til hensikt å selge det.

Torn i siden for politiet

Spøkelsesvåpnene er blitt et mareritt for det amerikanske politiet, ifølge pressemeldingen. I 2013 ble seks mennesker skutt og drept ved universitetet i Santa Monica i California. Gjerningsmannen hadde laget sin egen helautomatiske rifle. Det gjorde han etter å ha strøket på bakgrunnssjekken hos en vanlig våpenforhandler.

Det ble politiets første store møte med spøkelsesvåpnene. Siden har det vært flere episoder der personer er blitt drept med et hjemmelaget våpen. De er blitt funnet på flere åsteder de siste årene, men har vist seg så godt som umulig å spore tilbake til enkeltpersoner. Kun én prosent av alle spøkelsesvåpen fra åsteder er blitt sporet tilbake til en gjerningsmann, sa Biden.

– Og det er ikke bare håndvåpen man kan lage lenger. Nå kan man kjøpe byggesett for rifler og store automatvåpen, sa presidenten.

Nå skal alt registreres. Og også dette blir strengere enn før. Tidligere har våpenforhandlere ikke vært nødt til å spare på registre som er over 20 år gamle dersom de har gått konkurs. Dette har gjort det vanskeligere for politiet å spore eldre skytevåpen i etterforskninger. I det nye regelverket må produsentene gi registeret sitt til ATF, dersom de går konkurs.

Ifølge ATF er i snitt mer enn 1300 skytevåpen i året umulige å spore fordi registrene der de står, er over 20 år gamle.

President Joe Biden innledet pressekonferansen mandag med en tale av Mia Trett, som overlevde en skoleskyting der det ble brukt et spøkelsesvåpen.

Varslet søksmål for å stoppe loven

Bedre kontroll på spøkelsesvåpnene har vært en av Bidens store kampsaker i over ett år. Det var i april i fjor at Biden først avslørte at han jobbet med strammere regler.

For som så ofte før med innstramminger av våpenlover, har lovforslaget blitt møtt med sterk motstand fra en rekke våpengrupper.

Organisasjonen Gun Owners of America har varslet at de vil saksøke ATF for å få stoppet regelverket. Det er også ventet søksmål fra andre grupper.

Foreløpig er imidlertid planen at det nye lovverket skal tre i kraft innen 90 dager.