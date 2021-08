USA bekrefter angrep mot Kabul-flyplass

Taliban-soldater undersøker en ødelagt bil med det som ser ut til å være rakettoppskytingsutstyr at flere raketter ble avfyrt mot flyplassen i Kabul mandag morgen.

Det hvite hus bekrefter at det har vært et angrep mot den internasjonale flyplassen i Kabul.

NTB-AFP

30. aug. 2021 07:12 Sist oppdatert 9 minutter siden

President Joe Bidens pressesekretær Jen Psaki opplyser mandag morgen at operasjonen på flyplassen ikke har blitt påvirket av angrepet.

– Presidenten har blitt informert om at operasjonen på flyplassen fortsetter uhindret, og han har gjentatt ordren om at arbeidet med å sikre vårt personell på bakken skal fortsette med full styrke, fortsetter Psaki.

Så mange som fem raketter ble skutt mot flyplassen i morgentimene mandag. Rakettene ble skutt ned av rakettforsvarssystemet C-RAM som er installert på flyplassen, opplyser en tjenestemann til CNN.

Det er ikke meldt om skadde eller drepte i angrepet.

Ifølge tjenestemannen står trolig islamistgruppa IS-K bak angrepet, men han presiserer at det er for tidlig å si det sikkert.

Fakta Bakgrunn: Situasjonen i Afghanistan Taliban har overtatt makten i Afghanistan etter at den ekstreme islamistiske gruppen inntok hovedstaden Kabul søndag 15. august. Regjeringens sikkerhetsstyrker ga seg uten kamp, og president Ashraf Ghani og store deler av regjeringen forlot landet.

USA og Nato hadde besluttet å trekke sine styrker ut av landet innen 11. september etter 20 års krig mot Taliban.

USA og andre vestlige land jobber på spreng med å evakuere sine borgere og lokalt ansatte fra landet.

13 amerikanske soldater og minst 90 afghanere ble drept i et terrorangrep mot flyplassen 26.august

Det har vært kaotiske tilstander ved flyplassen i Kabul, der titusenvis av desperate mennesker forsøker å komme seg ut av landet. Flere er også blitt drept i trengselen.

Amerikanske styrker kontrollerer den militære delen av flyplassen, mens Taliban-soldater vokter områdene utenfor. Den sivile delen av flyplassen har vært stengt.

Vestlige land jobber nå mot klokken for å få evakuert alle sine borgere og afghanere som har jobbet for dem. Taliban vil ikke utsette fristen for evakueringen, som er satt til 31. august. Vis mer

Angrepet kommer dagen etter at så mange som ni sivile ble drept da USA utførte et droneangrep mot en bil med eksplosiver i Kabul. USA mener et angrep ble avverget.

USA har bekreftet at de utførte et droneangrep og sier det avverget en umiddelbar trussel.

Broren til en av de drepte opplyser til en lokal CNN-journalist at ni personer, som alle var i familie, ble drept i angrepet. Seks av dem var angivelig barn, får kanalen opplyst.

– Vi er klare over rapporter om sivile tap som følge av vårt angrep mot et kjøretøy i Kabul i dag, heter det i en uttalelse fra USAs sentralkommando.

En afghansk tjenestemann som ikke vil bli navngitt av sikkerhetshensyn, sa tidligere at tre barn ble drept. Det underbygges av hva vitner på stedet forteller.

Ifølge vitner var to biler som sto parkert i et boligstrøk nær flyplassen, målet for angrepet. Naboen Karim sier at angrepet førte til en brann som gjorde det vanskelig å redde folk. Ahmaduddin, en annen nabo, sier han så flere døde barn. De to afghanerne bruker bare fornavnet.

– Det var røyk overalt, og jeg fikk noen barn og kvinner ut, sier Karim.

Flere selvmordsbombere

Amerikanske myndigheter har ikke gitt nye kommentarer etter at disse opplysningene ble kjent.

Ifølge ikke navngitte tjenestemenn var det flere selvmordsbombere i kjøretøyet som ble angrepet, og det ble opplyst at det var på vei til flyplassen. Trusselen om et angrep ble ansett som «eliminert» etter droneangrepet.

– Amerikanske styrker utførte et luftangrep i selvforsvar mot et kjøretøy i Kabul og eliminerte en umiddelbar trussel fra IS-K, sier Bill Urban, talsperson for USAs sentralkommando.

– Betydelige sekundære eksplosjoner fra kjøretøyet indikerer at det var store mengder eksplosiver der, sier Urban.

IS-K er den afghanske grenen av ekstremistgruppa IS, som har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet mot Kabuls flyplass torsdag.

Også en talsmann for Taliban bekrefter at et kjøretøy med minst en selvmordsbomber ble rammet i angrepet.

Det ble først meldt om et rakettangrep i en bygning like ved, men det viste seg å være droneangrepet mot kjøretøyene.

Advarte mot nye angrep

Torsdag ble flyplassen rammet av et terrorangrep som tok livet av rundt 180 personer, inkludert 13 amerikanske soldater. IS-K har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Lørdag gikk USA til angrep og drepte det som skal ha vært to høytstående medlemmer av IS i Nangarhar-provinsen mot grensen til Pakistan.

USAs president Joe Biden har varslet gjengjeldelse etter angrepet og advarte lørdag mot stor fare for et nytt terrorangrep