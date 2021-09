Motstandsgruppe i Panjshirdalen ber Taliban om våpenhvile

Panjshir er den eneste provinsen der Taliban ikke har full kontroll. Motstandsgruppen består av personer som er lojale til Ahmad Massoud, sønn av den legendariske opprørslederen Ahmad Shah Massoud.

En gruppe motstandsmenn i Panjshirdalen ber Taliban om våpenhvile, heter det i en melding fra motstandsgruppens leder.

NTB-AFP

Nå nettopp

Den nasjonale motstandsfronten (NRF) sier natt til mandag at den «foreslår at Taliban stopper sine militære operasjoner i Panjshir», og at Taliban trekker sine styrker tilbake.

– Til gjengjeld vil vi be våre styrker om å avstå fra væpnede handlinger, opplyser motstandsgruppen etter meldinger om store tapstall på begge sider i kamphandlingene.

I en melding på Twitter tidligere søndag opplyste NRF at gruppens talsperson Fahim Dashty, en velkjent afghansk journalist, og general Abdul Wudod Zara var drept i de siste kamphandlingene.

Nærmer seg full kontroll

Taliban fullførte sin to uker lange fremrykking gjennom Afghanistan 15. august ved å innta hovedstaden Kabul. Det skjedde nærmest uten motstand, men soldater fra den afghanske hæren trakk seg tilbake til Panjshirdalen og ble del av motstandsgruppen der.

Sent søndag hevdet Taliban at de hadde tatt kontroll på store deler av dalen, men den opplysningen ble tilbakevist av personer som støtter NRF. De hevdet at motstandsgruppen i stedet hadde flyttet seg opp i fjellene.

Mange observatører trodde at opprørerne i Panjshirdalen på sikt hadde svært begrensede muligheter til å motstå Taliban. Delvis fordi dalen i dag er fullstendig omgitt av Taliban-kontrollerte områder og delvis fordi Taliban fikk tilgang til mange nye våpen i kjølvannet av USAs tilbaketrekning og regjeringshærens kollaps.

Sto imot Taliban tidligere

Gruppen NRF ledes av Ahmad Massoud, sønn av den legendariske opprørslederen Ahmad Shah Massoud. Søndag sa Massoud at han er klar til å forhandle med Taliban, meldte Reuters.

Også visepresident Amrullah Saleh, som anser seg selv som Afghanistans rettmessige leder etter president Ashraf Ghanis dramatiske flukt ut av landet, er med i motstandsgruppen.

Panjshir er den eneste provinsen der Taliban ikke har full kontroll. Lokale krigere holdt lenge stand der under den sovjetiske okkupasjonen på 80-tallet og Talibans første regime fra 1996 til 2001.