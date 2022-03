Et barnesykehus ble bombet. Døde i Mariupol blir lagt i massegraver.

Over 1.200 sivile har mistet livet under den russiske beleiringen av Mariupol, ifølge ordføreren. Onsdag ble et barnesykehus sentralt i byen bombet.

En skadet høygravid kvinne fraktes ut fra sykehuset i Mariupol etter angrepet onsdag.

10. mars 2022 09:04 Sist oppdatert 11 minutter siden

Blødende gravide kvinner. Livredde barn. Rykende ruiner. Bildene fra barnesykehuset i den ukrainske byen Mariupol fører til sterke reaksjoner fra hele verden.

Onsdag ettermiddag ble sykehuset rammet av en voldsom eksplosjon. Bilder og videoer viser enorme ødeleggelser. Vinduene er knust, deler av byggene har rast sammen.

Tre personer ble drept, ifølge ukrainske myndigheter. Ett barn skal være blant de døde. Redningsmannskaper jobbet onsdag med å evakuere kvinner og barn fra sykehuset.

Aftenposten har verifisert sykehusets plassering i Mariupol og bildene som kommer fra stedet.

WHO: 18 angrep på sykehus

Sykehuset ble påført voldsomme skader i eksplosjonen. Inne i bygningene er inventaret knust, og deler av bygget har rast sammen. Bilder fra nyhetsbyrået AP viser at redningsmannskapene evakuerte flere høygravide, skadede kvinner.

En skadet, høygravid kvinne evakuerer fra det ødelagte sykehuset etter angrepet. Foto: Evgeniy Maloletka, AP/NTB

17 mennesker ble skadet, sier myndighetene. Like etter bombingen ble det også meldt at barn lå begravet i ruinene. Torsdag morgen sa ukrainske myndigheter at tre mennesker ble drept. Blant disse var et jentebarn.

Sykehuset hadde en egen fødeavdeling.

Angrepet på barnesykehuset er fordømt av land over hele verden. USA kaller angrepet «barbarisk». Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at organisasjonen har bekreftet 18 angrep på ukrainske sykehus, så langt i krigen.

Russland: Vi har kontroll

Mariupol har rundt 500.000 innbyggere. Den er en strategisk viktig strategisk havneby ved Azovhavet, mellom Russland og den russiskokkuperte Krim-halvøya. Russiske styrker har rykket inn mot byen både fra øst og vest. Russland må erobre byen for å få kontroll over en landbro mellom russiske området i øst og russiskkontrollerte området i vest.

Arkivbilde av Mariupol. Byen ligger ved Azozhavet og er en viktig havneby.

Den russiske hæren har de siste dagene omringet byen. Situasjonen blir stadig verre.

Mariupols myndigheter sier at rundt 500.000 mennesker er uten lys, vann, varme og kommunikasjon. Flere forsøk på evakuering har mislykkes, og Ukrainas ombudsmann Ljudmyla Denisova sa onsdag at byen står overfor en humanitær krise.

Torsdag morgen hevdet Russland at russiske styrker har kontroll over deler av byen. Det skriver Reuters.

En planlagt evakueringsrute som går til Zaporizjzja lenger nordvest, har ennå ikke blitt ryddet for miner.

Tungt russisk bombardement gjør det livsfarlig å bevege seg utendørs. Videoer og bilder fra byen viser enorme ødeleggelser.

En mann sykler forbi en leilighetsbygning som ødelagt av artilleriangrep.

Lagt i massegraver

Lokale myndigheter sier natt til torsdag at så mange som 1.207 sivile har dødd i Mariupol. Tallet er foreløpig, sier den ukrainske presidentens kontor.

Tross de ekstreme forholdene i byen, er nyhetsbyrået AP til stede. Byrået sendte i går ut bilder av døde sivile som lå i gatene. Det var for farlig å hente mange av likene.

Antallet døde er nå så høyt at det ikke er mulig å gi alle de drepte en verdig begravelse. Nyhetsbyråets fotograf har også tatt bilder av en 25 meter lang massegrav i sentrum av Mariupol. 47 mennesker skal ha blitt lagt i massegraven onsdag. Det sier lokale myndigheter til Reuters.

Bildet viser døde mennesker som blir lagt i en massegrav i sentrum av Mariupol onsdag denne uken.

Russland avviser anklagene

Russiske myndigheter går torsdag hardt ut mot nyhetene om det bombede sykehuset. Russlands FN-delegasjon skriver på Twitter at dette «er slik falske nyheter blir født».

Russland hevder at sykehuset blir brukt av det ukrainske forsvaret, og at ukrainske styrker skyter fra posisjoner nær sykehusbygningene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier på sin side at angrepet er et tegn på at Russland bedriver folkemord i Ukraina.