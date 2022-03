47 drept i angrepene mot Tsjernihiv torsdag

38 menn og 9 kvinner ble drept i russiske luftangrep mot boligområder i Tsjernihiv på torsdag.

Dette bildet viser skadene på en av mange boligblokker som ble truffet av bombene onsdag.

4. mars 2022 12:38 Sist oppdatert 11 minutter siden

Kyiv Independent siterer ukrainske myndigheter som kilde for tapstallene. Dette er det høyeste bekreftede antallet drepte sivile i ett enkelt angrep så langt i Russlands invasjon av Ukraina.

Tsjernihiv har 285.000 innbyggere, og ligger omtrent 120 kilometer nordøst for Kyiv.

Et dashbordkamera filmet angrepet. På videoen, som Aftenposten har stedsverifisert, kan man tydelig se bombene regne over sentrumsområdet av byen med rundt 300.000 innbyggere, før det smeller et sekund senere.

Aftenposten har også verifisert andre videoer av drepte og sårede sivile som ligger på bakken.

Ifølge lokale myndigheter består bydelen av boliger, kontorer og butikker. Det ligger også et sykehus i området. Det er ingen påviste militære mål i nærheten.

– Russiske kampfly angrep også to skoler i Staraya Podusivka-området av byen, og private hjem. Redningsarbeidere jobber i området, skrev guvernør Vyacheslav Chaus på Telegram torsdag.

Siden invasjonen startet for en uke siden, har Russland sagt at de ikke retter skyts mot sivile mål, til tross for omfattende bevis på det motsatte.

Ifølge ukrainske myndigheter har minst 350 sivile blitt drept siden invasjonen startet. FN sier de har registrert 249 drepte sivile, men at det reelle tallet sannsynligvis er betydelig høyere. Blant de 249 drepte er 17 barn.