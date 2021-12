Hard kritikk mot Boris Johnson etter ost og vin i statsministerhagen

Er ost og vinsamling jobbmøte eller sosial sammenkomst? Et ferskt bilde skaper ny brudulje rundt Boris Johnsons selskapsvaner i korona-perioden.

Boris Johnson er i nytt hardt vær om liv og lære under koronaperioden.

Nå nettopp

Vin på bordet og avslappet passiar i grupper i en solfylt hage. Et bilde tatt fra statsministerboligen under korona-nedstengningen skaper ny furore i Storbritannia.

Mens britenes befolkning levde under strenge restriksjoner, skal Boris Johnson ha tilbrakt selskap med over et dusin ansatte til forfriskninger i hagen til Downing Street 10. Bildet skal være tatt i mai 2020, under den første nedstengningen.

Det er The Guardian som søndag publiserte bildet der Johnson selv sitter avslappet i en liten salonggruppe sammen med blant annet kona Carrie og deres baby.

Totalt skal det være 17–19 personer samlet i hagen.

– Slag i ansiktet

Bildet skal være tatt i en tid der britene levde under strenge restriksjoner. Skoler, puber og restauranter var stengt. Det gjeldende rådet for sosial kontakt var minimum to meter.

Hvis personer fra ulike husholdninger ble blandet, skulle det maks være to til stede om gangen. På arbeidsplasser var regelen at møter bare skulle finne sted fysisk hvis det var «helt nødvendig».

– Et slag i ansiktet på den britiske befolkningen, sier nestleder i opposisjonspartiet Labour, Angela Rayner, til The Guardian.

– Statsministeren viser oss konsekvent at han har null respekt for reglene han selv har innført, legger hun til.

Visestatsminister Dominic Raab sier sammenkomsten var et jobbmøte.

Avviser regelbrudd

Bildet tolkes av flere, deriblant Rayner, som et hyggeselskap i solen i en hard tid. Dette avvises av Downing Street 10, som viser til at jobbmøter ofte finner sted i denne hagen.

– I dette tilfellet var det et arbeidsmøte i etterkant av en pressekonferanse, heter det i en uttalelse, blant annet gjengitt av BBC.

– Downing Street er både statsministerens hjem og jobbsted. Statsministerens kone bor også her, og har rett til å bruke hagen.

Også visestatsminister Dominic Raab fastholder at det var et jobbmøte, til tross for flaskene med vin.

– Jeg synes virkelig ikke dette kan klassifiseres som et selskap, sier han til Times Radio mandag morgen.

Angela Reyner kommenterer forklaringen i syrlige ordelag på Twitter:

Boris Johnson har selv ikke kommentert saken.

I hardt vær

Den nye bildeavsløringen føyer seg inn i rekken av angivelige selskaper i Downing Street-regi under kornonaperioden.

Verst var kanskje avsløringen om et juleselskap i Downing Street 18. desember i fjor – et selskap som fant sted samme dag hvor Johnson ba britene om å avlyse julefeiringen. Storbritannia var nedstengt, sosial omgang forbudt og sykehusene var på bristepunktet. En runddans i media endte med at en rådgiver trakk seg.

Les også Først benektet han at det var en fest, så ba han om unnskyldning, nå gikk rådgiveren av

Det seneste hagebildet ble delt med The Guardian etter forrige ukes avsløring om en angivelig pizzaselskap 15. mai 2020, der statsministeren også skal ha deltatt et kvarters tid. Dette er blitt avvist av Downing Street.

Ifølge avisens kilder skal omtrent 20 ansatte ha drukket alkohol og spist pizza etter en pressekonferanse samme dag.

Det er uklart om det siste bildet er fra det samme angivelige hageselskapet.

Året det var så bratt

Uansett synes grunnen under Johnson statsministerføtter å krakelere ved årets utgang. Denne høsten har det stormet både politisk og privat.

Det nevnte juleselskapet er nå under granskning. Dersom det viser seg at han har løyet, ligger han trolig tynt an. Flere kommentatorer har spådd at han kan være ferdig innen året er omme.

Samtidig har omikronvarianten av koronaviruset ført til at Storbritannia slår stadige nye smitterekorder.

Så langt har over 147.000 dødd av koronarelaterte årsaker i Storbritannia, ifølge NTB.