Noen svenske grensependlere er bitre. Andre er bare lei. Det kan skape problemer for Norge.

ÅMÅL (Aftenposten): Svenske Anders Fredriksson fikk nok av å jobbe i Norge. Det handler om mer enn strenge grenseregler.

Stefan Thoreson (t.v.), Henrik Nilsson og Anders Fredriksson er fornøyde med å være hjemme i Sverige på heltid. Det var lett å få jobb og de slipper å pendle.

8. des. 2021 22:00 Sist oppdatert nå nettopp

De kommer fra skogsbygdene nær norskegrensen og har ukependlet til byggeplasser i Norge opptil 20 år. Det hadde de tenkt å fortsette med. Men nå sitter de tre bygningsarbeiderne i en brakke i Åmål. Der bygger de ny skole.

En antibac-flaske mellom kjeks og pålegg vitner om at pandemien ikke er over. Men noe har tatt slutt. Henrik Nilsson (52) sluttet å pendle til Norge for noen uker siden. Anders Fredriksson (50) fikk nok i mars. Og Stefan Thoreson (55) kom hjem i sommer.

Noen av svenskene som ikke lenger kommer til Norge, sier at det ble for komplisert med mange og skiftende koronaregler. Men for Fredriksson handler det også om noe annet.

Han ble lei av måten svensker ble behandlet på i Norge under koronaen.