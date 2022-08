En uventet seier i et ubetydelig valg tenner nytt håp for USAs demokrater

Er abortsaken en sterkere stemmesanker enn demokratene våget å håpe på?

Lokal valgkamp er ikke alltid voldsomt glamorøst. På valgmøter, som her i Woodstock i New York, snakket Pat Ryan mye om abortsaken.

16 minutter siden

Til høsten vinner republikanerne etter alt å dømme tilbake flertallet i Representantenes hus. Det er det bred enighet om blant dem som spår om slikt.

Men en knapp seier i et helt ubetydelig valg nord i staten New York tirsdag kveld har tent et lite håp blant demokrater om at tallknuserne tar feil.