Han gikk fra vanlig politiker til superstjerne. Nå sprer budskapet hans seg i Ukraina.

Kim Vitalij er guvernør i Mykolajiv – og en svært populær mann. Selv føler han ikke at han er et utpekt mål for Russland. Likevel innebærer et møte med Kim strenge sikkerhetsrutiner. Beliggenheten til kontoret hans er hemmelig. Derfor møter vi ham gatelangs midt i sentrum. Kun bakgrunnen på bildet, Ukrainas våpenskjold, kan fotograferes for å ikke røpe hvor Kim er.