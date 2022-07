USAs abortdebatt finner nye veier: Er en gravid bilist egentlig to personer?

Bilisten ble stoppet av politiet. Hun kjørte nemlig i et felt der man må være flere enn én person i bilen. Nå må en dommer i Texas ta stilling til om fosteret skal regnes som passasjer.

Hov lane er en forkortelse for «high-occupancy vehicle lane». Dette er kjørefelter som man må være flere enn én person i bilen, for å bruke. Hensikten er å få flere til å kjøre sammen.

18 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Brandy Bottone (32) kjørte 29. juni sørover på en motorvei nord for Dallas. Hun skulle hente sin sønn og hadde det travelt. Derfor kjørte hun i et felt der man må være flere i bilen.

Plutselig måtte hun bråbremse. Overfor Dallas Morning News og en lokal TV-kanal har hun gjengitt samtalen med en politibetjent omtrent slik:

– Er det noen andre i bilen, spurte politiet.

– Ja.

– Hvor?

– Min datter er her, svarte Bottone og pekte på magen.

– Å nei. Det må være to personer utenfor kroppen, svarte han.

Brandy Bottone har delt dette bildet med pressen. Hun tok det mens hun ventet i kø i en trafikkontroll nord for Dallas 29. juni.

– Setter blodet i kok

Bottone fikk en bot på noe over 2000 kroner. Hun nekter å betale. Bottone minner om at USAs høyesterett har satt til side abortdommen Roe v. Wade. I Texas blir abort nå stort sett forbudt, og Bottone mener det ufødte fosteret dermed er definert som en person.

Hun mener staten må være konsekvent. Hvis et foster er en person i straffeloven, må det også være det i trafikkreglene. Hun ble sint da politiet ikke ville droppe boten.

– Dette setter blodet mitt i kok. Hvordan kan dette være rettferdig. Ifølge den nye loven er dette et liv, sier hun til Dallas Morning News.

– Ikke ekstra sete

Bottones sak har gått USA og verden rundt. Familiemedlemmer har startet en innsamling til støtte for kvinners rettigheter. Svigerinnen kommenterer muntert på Facebook saken slik:

– Hvorfor i all verden vil noen legge seg ut med en Texas-kvinne gravid i 8. måned midt i sommerheten?

Til CNN sier Bottone at hun ikke ønsket lage en stor politisk greie ut av saken, men hun mener lovene bør være logiske.

Den bøtelagte sjåføren får ikke umiddelbart støtte fra alle abortmotstandere. Texas Alliance for Life mener hun må bøtelegges selv om fosteret etter straffeloven regnes som en person.

– En barn i mors mage tar ikke opp et ekstra sete, argumenterer talsperson Amy O’Donnell.

Advokat: Kreativt

Samferdselsmyndighetene i Texas har ikke gitt noen tegn til om de vil endre trafikkreglene. Chad Ruback, en advokat i Dallas, sier til The Washington Post at Bottones sak utforsker et nytt rettslig område.

– Jeg synes argumentet hennes er kreativt, sier han. Ruback tror ikke hun vil vinne frem hvis saken går oppover i rettsvesenet.

– Men det er slett ikke utenkelig at en dommer i tingretten kan belønne henne for kreativitet. Dette er en unik situasjon i amerikansk rettspraksis, sier Ruback.

Nå er Bottone innkalt til å møte i retten onsdag neste uke. Det er omtrent samtidig som hun har termin.

Joe Biden var i helgen på sykkeltur og fleipet om da han nylig ramlet på sykkel fordi han satt fast i en pedal. – Jeg har fjernet klemmene nå, sa han.

Biden ber om protester

Imens går debatten om USAs abortlover videre. I helgen var det en protest utenfor Det hvite hus. President Joe Biden var på sykkeltur ved strandhuset sitt i Delaware og ble spurt om han hadde et budskap til demonstrantene.

– Fortsett med protestene. Det er svært viktig, sa han.

Det er begrenset hva han kan gjøre. Biden vil forsøke å sikre kvinners rett til å reise til andre stater for å få utført inngrep. Han vil også hindre at stater bryter med kvinners personvern for å avsløre aborter.

Biden mener uansett dette ikke er nok. Han mener USAs kongress må vedta en nasjonal lov om selvbestemt abort slik at dette ikke er opp til den enkelte stat.