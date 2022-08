Krigen mot terror hevdes å være over. Mye gikk galt, men ikke alt.

En amerikansk soldat roper mens han forsøker å beskytte to afghanske sivile fra kuler fra Taliban. Bildet er fra oktober 2011.

Terrorgruppen Al-Qaida har fått bank. Særlig én tabbe gir krigen mot terror et dårlig rykte.

Etter mer enn 20 års jakt fikk amerikanerne tidligere i år endelig ferten av Al-Qaida-lederen Ayman al-Zawahiri. Han befant seg i et hus midt i Kabul i Afghanistan. I et strøk kjent for flotte «valmue-palasser» tilhørende narkosmuglere og krigsherrer. Nå er mange av dem overtatt av Taliban.

Utpå vårparten gjorde CIA en viktig oppdagelse, skriver The New York Times. Zawahiri likte å lese alene på balkongen om morgenen.

Det var en vane CIA kunne utnytte. En mulighet til å få avfyrt raketter uten at andre kom til skade. Klokken 06.18 søndag morgen avfyrte en amerikansk drone to Hellfire-raketter mot balkongen og drepte ham.

Det er en milepæl i krigen mot terror. Det har vært noen suksesser og mange tabber.