Støre utelukker ikke nye Taliban-samtaler i Norge

NEW YORK (Aftenposten): Statsminister Jonas Gahr Støre mener samtalene med Taliban gikk et hakk bedre enn forventet. Han åpner for at gruppen kan bli invitert til Norge igjen.

Jonas Gahr Støre er i New York i forbindelse med at Norge denne måneden har presidentskapet i Sikkerhetsrådet.

Regjeringen har fått kraftig kritikk fra flere hold for å ha invitert Taliban til Norge.

Delegasjonen fra den ekstreme islamistgruppen kom til Oslo lørdag og reiste hjem natt til onsdag.

– Det er ikke mulig å kalle samtalene en suksess, for det var ikke en forhandling som resulterte i en avtale vi kan vurdere. Men det at de fant sted, at alle partene synes å ha anerkjent dem som nyttige, og at de foregikk i en tone hvor det var mulig å ha utvekslinger, er noe som peker fremover og er positivt, sier Støre til Aftenposten i New York.

– Vil du si at samtalene gikk omtrent som forventet?

– Ja, jeg synes de gikk et hakk bedre egentlig. Afghanske kvinner, som vi skal høre i Sikkerhetsrådet i dag, sier at dette var viktig og at det var på tide at samtalene kom i gang, sier Støre.

Kan bli nye samtaler i Norge

Han er i New York i forbindelse med at Norge i januar har presidentskapet i FNs sikkerhetsråd.

– Kan det bli aktuelt å invitere Taliban til Norge igjen?

– Også under den forrige regjeringen var Taliban i Norge til samtaler. Da var det ikke en offentlig sak. Vi har gjort dette veldig åpent. Så det vil jeg ikke utelukke, selv om det ikke er en plan vi har i dag, sier Støre.

Jenter på skolen

Statsministeren sier det store spørsmålet er hva Taliban-delegasjonen gjør når den kommer tilbake til Afghanistan.

Støre mener det er grunn til å tro at representantene som var i Oslo, har makt og innflytelse i hjemlandet.

– Men beslutningssystemet i Taliban er komplisert. Her er det flere som skal ha et ord med i laget. Så vi kan ikke vurdere utfallet før vi ser resultater, sier Støre.

Statsministeren sier han vil måle Taliban på om jenter kommer tilbake på skolen, om gruppen har dialog med sivilsamfunnet om et mer inkluderende styresett og om de legger til rette for at nødhjelp kommer frem.

Møte om FN-mandat

Onsdag leder Støre et møte i FNs sikkerhetsråd om Afghanistan og hvilke rolle FN skal spille i landet videre.

Norge vil at FN skal ha et ambisiøst mandat, der de blant annet skal kunne overvåke menneskerettighetssituasjonen i landet. Det er enkelte medlemmer av Sikkerhetsrådet skeptiske til.

– Det er av de stridbare temaene som det må jobbes med. Norge har vist at vi kan være en viktig bidragsyter til å finne formuleringer og tekster medlemmene kan enes om og som gjør det mulig å komme videre.

