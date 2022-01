De anklages for å stå bak stormingen av Kongressen. Dette er Oath Keepers.

Våpenentusiast, tidligere fallskjermjeger og elsket av ytre høyre: Nå er militslederen og ti andre medlemmer tiltalt for å ha planlagt Kongress-stormingen.

Oath Keepers-leder Stewart Rhodes under et folkemøte i Berkeley i delstaten California. Han er tiltalt for å ha planlagt stormingen av Kongressen i fjor.

14. jan. 2022 09:15 Sist oppdatert 27 minutter siden

To grupper har pekt seg ut som de mest aktive under stormingen av Kongressen i fjor: Proud Boys og Oath Keepers.

Torsdag ble lederen av Oath Keepers og ti andre medlemmer tiltalt for å ha planlagt stormingen av Kongressen 6. januar i fjor. Men hvem er lederen og hva slags gruppe er Oath Keepers?

Grunnlegger pågrepet og tiltalt

– Jeg er Stewart Rhodes. Og jeg er grunnleggeren av Oath Keepers.

Under et folkemøte til ære for Den amerikanske uavhengighetskrigen i 2009 ble militsgruppen Oath Keepers kunngjort for første gang.

13 år senere er Rhodes og flere medlemmer tiltalt for rollen i stormingen av Kongressen 6. januar i fjor. Tiltalen er den første som er rettet mot personer myndighetene mener sto bak planleggingen av angrepet, skriver The New York Times.

Rhodes, en tidligere fallskjermjeger, er det siste året blitt en av de mest synlige figurene i den høyreekstreme bevegelsen mot den amerikanske regjeringen. I en kort periode jobbet han for den republikanske politikeren og kongressmannen Ron Paul fra Texas. Da Paul stilte som presidentkandidat i 2008, bidro Rhodes med valgkampen i delstaten Nevada.

Fra Yale til militsleder

Rhodes har selv fortalt at han vervet seg til hæren etter at han var ferdig med videregående. Der skal han ha tjenestegjort som fallskjermjeger. Dette er derimot aldri blitt bekreftet eller avkreftet av militæret. En skade skal ha ført til at han måtte forlate hæren.

Så gikk veien videre til University of Nevada, etterfulgt av studier ved eliteuniversitetet Yale. Der utdannet han seg til å bli jurist, ifølge nettstedet Buzzfeed News.

I 2008 publiserte Rhodes et blogginnlegg. Dette er blitt stående som et av Oath Keepers viktigste dokumenter.

I innlegget beskriver Rhodes hvordan Hillary Clinton, som han kaller «Hitlerly», ville reagert i etterkant av en masseskyting eller et terrorangrep begått av en amerikaner. Han spekulerte på at Clinton ville forby våpen og militsgrupper, for deretter å bruke militæret og politiet til å pågripe medlemmer av militsgruppen.

Innlegget fikk mye oppmerksomhet i høyreekstreme kretser. Over natten gikk Rhodes fra å være anonym til å bli en etterspurt taler under høyreekstreme folkemøter. Det var etter dette, i april 2009, Oath Keepers ble grunnlagt.

Rhodes og militsgruppen Oath Keepers har en rekke «ordre» de ikke vil følge. De er kjent for å være tungt bevæpnet. Rhodes ble pågrepet i Little Elm i delstaten Texas torsdag morgen. Kelly SoRelle, Oath Keepers’ juridiske rådgiver, bekrefter pågripelsen.

Milits mot myndighetene i ørkenen

Militsen tar til orde for at medlemmer av militæret og politiet ikke skal følge ordre som de mener bryter med grunnloven. Blant annet å gjøre beslag i våpen.

Reglene blir jevnlig publisert på gruppens nettside. En påminnelse om at gruppens lojalitet er til grunnloven, ikke til presidenten.

Fra starten av har gruppen forsøkt å verve medlemmer fra militæret og politiet, skriver NPR. De hevder selv å ha flere titusener medlemmer. I realiteten har de rundt 5000, ifølge forskere. Det gjør dem til en av de største paramilitære militsene i USA.

Etter hvert har gruppen tiltrukket seg stadig mer radikale medlemmer. Rhodes har derimot holdt seg i bakgrunnen under voldelige sammenstøt med andre grupper.

Det kanskje mest dramatiske skjedde i april 2014, skriver The Atlantic. En rancheier i Nevada nektet å betale avgifter myndighetene hevdet han ikke hadde betalt. Da kom Rhodes og andre Oath Keepers-medlemmer for å støtte rancheieren.

Det hele kulminerte med en væpnet, fastlåst situasjon mellom militsen og føderale myndigheter. Medlemmer fra hele landet flokket til ranchen etter at Rhodes hadde bedt dem komme. Flere ga donasjoner til gruppen, skriver Buzzfeed News.

– Akkurat som i enhver militær kampsituasjon, så er forsyningslinjene ekstremt viktige, sa Rhodes.

Folk fra hele landet strømmet til Nevada for å støtte Cliven Bundy i kampen mot de føderale myndighetene.

Mediene flokket til. Rhodes holdt flere pressekonferanser og dukket jevnlig opp på nyhetene. Til slutt ga myndighetene opp.

I etterkant opplevde Oath Keepers en enorm medlemsøkning. Gavene raste inn. Men i etterkant er flere av medlemmene som deltok under den væpnede aksjonen i Nevada, blitt arrestert og dømt til lengre fengselsstraffer. Rhodes, som oppfordret folk om å reise, er ikke blitt straffeforfulgt.

Under Black lives matter-demonstrasjonen i Ferguson i delstaten Missouri var også Oath Keepers til stede. Det bidro til å forverre situasjonen, mener myndighetene.

Lagret våpen utenfor Washington D.C.

I senere tid er Rhodes blitt svært populær blant høyrevridde medienettsteder. Blant annet er han hyppig å se på Infowars, et nettsted og radiokanal mest kjent for å spre konspirasjonsteorier.

Medlemmene er notorisk kjent for å være tungt bevæpnet. Men de har også fått ros for sin humanitære innsats. Da orkanene Harvey og Maria rammet henholdsvis Houston og Puerto Rico, samlet militsen inn store summer. Men under Black lives matter-demonstrasjonene i Ferguson i delstaten Missouri forverret de situasjonen, ifølge myndighetene. De hevdet da å være der for å sørge for ro og orden i gatene.

Under Trump-administrasjonen sluttet Rhodes å snakke om truslene fra de føderale myndighetene.

Så kom valgnederlaget. Det ble ikke godtatt av Rhodes og Oath Keepers.

En uke etter valget sa Rhodes til Infowars at han hadde menn på utsiden av Washington D.C. De var klare til å handle dersom Trump ba dem om det.

To dager før stormingen av Kongressen oppfordret Rhodes «alle patrioter» til å støtte Trump i kampen mot sine fiender. Det var fiender som forsøkte å gjennomføre et kupp, ifølge Rhodes.

Flere medlemmer av Oath Keepers tok del i stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Nå er ti medlemmer og gruppens leder tiltalt.

Under stormingen skal flere medlemmer av Oath Keepers ha vært svært aktive. Flere bilder fra innsiden og utsiden av Kongressen viser medlemmer av militsen.

Nå mener Justisdepartementet at Rhodes og flere andre medlemmer planla å motsette seg presidentskiftet med makt, blant annet gjennom å storme Kongressen 6. januar i fjor. De skal blant annet ha samlet inn store mengder våpen og plassert disse i utkanten av Washington D.C., ifølge tiltalen.

Ifølge flere rettsdokumenter skal Rhodes ha vært i direkte kontakt med flere av medlemmene under stormingen, skriver The New York Times.

Selv sto han utenfor, men det er ukjent om han gikk inn i bygningen. Han har selv nektet for at militsen planla å storme Kongressen.

– Vi var der for å beskytte Trump-supportere fra antifa, har han sagt.