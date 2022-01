Rabbiner kastet stol på gisseltageren. Dette skjedde under synagoge-angrepet i Texas.

Gisseltageren krevde løslatelse av en pakistansk kvinne. Hun knyttes til terrororganisasjonen Al-Qaida.

Rabbiner Charlie Cytron omfavner en mann ved en kirke mandag etter helgens gisseldrama.

7 minutter siden

En britisk mann ble lørdag skutt og drept etter en gisselaksjon i Texas. Gislene ble løslatt og er uskadet. Etterforskningen pågår.

Her er det viktigste som er kjent om saken hittil:

Hva skjedde?

Lørdag tok en mann fire gisler i en synagoge i småbyen Colleyville i Texas.

Mannen tok seg inn i synagogen under en gudstjeneste. Deler av hendelsen ble direktesendt på Facebook, før sendingen ble avsluttet, ifølge Forth Worth Star-Telegram.

Personer som fulgte med på sendingen, forteller at mannen skal ha truet med at han hadde en bombe, skriver nyhetsbyrået AP.

Gisselaksjonen varte i over ti timer før gjerningsmannen ble skutt og drept.

Blant gislene var en rabbiner og tre andre personer. Én person ble løslatt etter seks timer. De siste tre unnslapp rett før FBI-aksjonen.

Rabbineren Charlie Cytron-Walker har fortalt at han kastet en stol på gisseltageren slik at de kunne rømme.

– Jeg så en mulighet. Han sto i en god posisjon. Jeg sørget for at mennene var med meg. De var klare, har han fortalt til pressen.

Lørdag tok en mann fire gisler i en synagoge i Texas.

Hvem var gisseltageren?

Gjerningsmannen er av FBI identifisert som britiske Malik Faisal Akram. Den 44 år gamle mannen skal ikke ha vært bosatt i USA, men skal ha utført angrepet under en reise dit, skriver Sky News. Ifølge avisen skal Akram ha reist fra Storbritannia 2. januar.

44-åringen er opprinnelig fra Blackburn i England.

Ifølge Manchester Evening News skrev Akrams bror et Facebook-innlegg der han blant annet beklager mannens handlinger.

Broren skrev også at han har bistått FBI i forhandlingene med Akram under gisselaksjonen. I innlegget skrev han også at Akram hadde psykiske problemer, men at de var sikre på at han ikke ville skade noen av gislene.

«Det er ingenting vi kunne sagt eller gjort som ville overtalt ham til å overgi seg», fortsetter han.

Gisselaksjonen varte i over ti timer. Alle fire gislene kom ut i god behold.

Hva slags krav stilte han?

Deler av angrepet ble direktesendt på Facebook. Mannen skal ha hatt en høylytt telefonsamtale som ble hørt under Facebook-sendingen, skriver CNBC. I samtalen skal mannen ha snakket om religion og en «søster».

Kvinnen han snakket om, er pakistanske Aafia Siddiqui. Hun har en doktorgrad i nevrovitenskap fra USA, og hun fikk i amerikanske tabloider kallenavnet Lady Qaida.

Siddiqui soner en 86 år lang dom i et fengsel i byen Forth Worth. Kvinnen ble i 2010 fengslet for flere forhold, blant annet for et drapsforsøk på amerikanske offiserer i utlandet.

Under en forhandling med FBI skal mannen ha krevd løslatelsen av Siddiqui.

Siddiqui kom først på myndighetenes radar etter terrorhandlingene 11. september 2001. Senere ble hun varetektsfengselet i Afghanistan i 2008. Hun skal ha hatt med seg håndskrevne notater om bygging av bomber og terrormål som Empire State Building og Frihetsgudinnen.

Hva var reaksjonen på fengslingen av kvinnen?

Pakistanske myndigheter har i flere år forsøkt å få Siddiqui løslatt. Tidligere statsminister i Pakistan, Yousuf Raza Gilani, skal blant annet ha kalt Siddiqui «nasjonens datter» og lovet å jobbe for hennes løslatelse, skriver nyhetsbyrået AP.

Senest i september kom pakistanske myndigheter med et nytt krav om løslatelse. Kravet kom etter at kvinnen 30. juli ha blitt angrepet av en annen innsatt i fengslet, skriver The Express Tribune.

Hvorfor akkurat en synagoge i Texas?

Søndag sa president Joe Biden at det foreløpig er for lite informasjon til å fastslå hvorfor Akram angrep synagogen, skriver CNN.

– La meg være tydelig overfor alle som ønsker å spre hat: Vi vil stå imot antisemittisme og mot den økende ekstremismen i dette landet, sa Biden i en erklæring.

Britiske myndigheter fordømmer handlingen, og utenriksminister Liz Truss beskriver hendelsen som en terrorhandling og antisemittisk.

Forth Worth ligger et lite stykke under Colleyville, der hendelsen fant sted.

Var han alene?

Søndag identifiserte FBI mannen og uttalte at han kan ha handlet alene, skriver Buzzfeed News. På det tidspunktet fant ikke FBI noe informasjon som kunne tyde på at andre var involvert i hendelsen i Texas.

Søndag natt ble to britiske tenåringer arrestert i Manchester. De er nå i varetekt. Det er foreløpig lite informasjon om tenåringene og deres rolle i gisselsituasjonen i Texas.

Hvor står etterforskningen nå?

FBI etterforsker saken.

– Vi vil fortsette å etterforske gisseltageren. Vi vil fortsette å etterforske kontaktene hans. Etterforskningen vil være global, sa FBI-agent Matthew DeSarno, ifølge The New York Times.

Ifølge Akrams bror var FBI på vei til Storbritannia.