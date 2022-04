De var kun en togreise unna sikkerhet. Så traff bombene.

Togstasjonen brukes til å evakuere sivile. Fredag morgen ble mange drept på perrongen.

8. apr. 2022 10:47 Sist oppdatert nå nettopp

Vi advarer om sterke bilder i denne saken.

Fredag formiddag i Kramatorsk, øst i Ukraina. Ukrainske myndigheter har den siste tiden anbefalt sivile å ta seg ut, mens russiske styrker omgrupperes.

Så smeller det. Angivelig to ganger, ifølge ukrainske myndigheter.

Videoer og bilder som deles i sosiale medier, dokumenterer mange drepte og sårede.

De ligger på togperrongen, blant kofferter, vesker og barnevogner. De er sivilt kledd, både kvinner og menn.

Enkelte videoer viser også livløse barn.

Klokken 15 fredag, rapporterte guvernøren i Donetsk 39 drepte, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere på dagen sa jernbaneselskapet at over 100 ble skadet.

Rundt 4000 mennesker, mange av dem eldre, kvinner og barn, skal ha vært på togstasjonen i Kramatorsk.

Flere døde ligger på togperrongen i Kramatorsk. De ble dekket i presenninger.

Raketter med påskrift

På perrongen forsøker en mann stoppe blødningene på en person, viser en video. Det er kaotisk når andre rømmer fra stedet der mange ligger igjen.

Ved siden av hovedbygningen på stasjonene ligger restene av et Tocha-U-missil. På siden av den står det skrevet en kort tekst som kan oversettes til «for barna». Hvilke barn det er snakk om, eller hvem som har skrevet på missilet, er ukjent.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skrev raskt på meldingstjenesten Telegram at angrepene aldri vil bli stoppet hvis de ikke straffes.

– Dette er en ondskap som ikke kjenner grenser.

Presidenten talte senere til det finske parlamentet. Da sa han at stasjonen er en helt vanlig stasjon og at det ikke er noen soldater der.

Russland benekter at de står bak og at de rammer sivile. Det russiske forsvarsdepartementet sier via russiske medier at Ukraina bruker slike missiler.

Departementet kaller beskyldningene mot dem for en «provokasjon» og insinuerer at Kyiv er ansvarlig.

Bilder fra togstasjonen viser flere døde reisende på perrongen før de ble flyttet vekk.

Brukes av sivile

Kramatorsk ligger øst i Ukraina – i et området der russiske styrker forsøker å omringe mange av de beste ukrainske soldatene, i en såkalt knipetangsmanøver.

Ifølge Reuters brukes jernbanestasjonen av sivile som forsøker å komme seg vekk fra området. På Twitter er det lagt ut en video som viser at sivile står tett i tett ved stasjonen for å bli evakuert. Men det er ikke klart om denne videoen er fra i dag.

Så sent som torsdag la lederen for en veldedighetsorganisasjon ut en video fra togstasjonen. Den viser at svært mange mennesker bruker stasjonen for å ta seg ut av Kramatorsk.

Ukrainske myndigheter oppfordret tidligere i uken alle sivile til å evakuere de østlige delene av landet i påvente av en større russisk offensiv.

Det er nå snart to uker siden Russland selv erklærte at de fremover vil konsentrere seg om å «frigjøre» områder øst i Ukraina. Nærmere bestemt Donbas-regionen.

Der ligger de to separatistkontrollerte fylkene Luhansk og Donetsk. De er delvis kontrollert av russiskstøttede separatister.

Flere byer i området er de siste ukene blitt utsatt for stadig hardere angrep.

Onsdag ba ukrainske myndigheter folk i Luhansk-området om å evakuere «mens det fremdeles er trygt».