Øst i Ukraina er russiske styrker på fremmarsj. Det fikk fotojournalisten kjenne på kroppen.

Russlands har mobilisert alle sine styrker til en storoffensiv øst i Ukraina. Fremmarsjen har så langt ikke latt seg stoppe av de ukrainske styrkene.

På denne veien nær fronten utenfor Lysytsjansk ble Aris Messinis og reisefølget hans fanget i et russisk artilleriangrep.

Torsdag nærmet de russiske styrkene seg flere byer. Blant annet de strategisk viktige byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk.

Fredag tok de kontroll over det viktige jernbaneknutepunktet Liman, bare fem mil fra Sievjerodonetsk. Det bekrefter ukrainske myndigheter, ifølge Reuters.

Det er rundt Sievjerodonetsk og Lysytsjansk de hardeste kampene nå pågår. Byene er under konstant artilleri-ild.

Ble fanget i russisk artilleriangrep

En av dem som har fått kjenne russernes bombardement på kroppen, er AFP-fotograf Aris Messinis.

I en bil med «Press» skrevet med hvit spraymaling på panseret, forsøkte Messinis og flere med ham å ta seg frem på en vei utenfor Lysytsjansk, nær fronten.

Omgivelsene ser fredelige ut.

Plutselig kommer det et granatnedslag. Så ett til. Flere nedslag følger, før Messinis og de andre må søke dekning ved siden av veien. Fotografen fanget deler av det på video og delte det på Twitter.

– Sievjerodonetsk forsvares innbitt

Messinis video gir et bilde av russernes eskalering av krigen øst i Ukraina.

– Sievjerodonetsk blir systematisk ødelagt. 90 prosent av bygningene i byen er skadet. 60 prosent av dem må bygges på nytt. Det sa ordfører Oleksander Striuk, ifølge AP.

Minst 1500 mennesker har mistet livet i byen siden krigens utbrudd. Før krigen bodde det 100.000 mennesker der. Nå er det rundt 12.000 igjen.

Sammen med Lysytsjansk utgjør byen den østlige delen av et område kontrollert av ukrainske styrker i Donbas. Et område russiske styrker har forsøkt å ta kontroll over siden midten av april, etter den feilslåtte offensiven mot Kyiv.

Nå skal russiske styrker fra Kharkiv, Mariupol og Donetsk være på vei mot den ukrainske lommen i øst.

– Sievjerodonetsk forsvares innbitt, sa Striuk, ifølge CNN.

Allerede skal to tredjedeler av Sievjerodonetsk være omringet.

Nå ber Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba Vesten om hjelp. Han er klar på at de ukrainske styrkene ikke vil kunne stoppe russernes fremmarsj i øst uten vestlige våpen, ifølge Al Jazeera.

– Det eneste russerne er bedre enn oss på, er tunge våpen. Uten artilleri og rakettsystemer vil vi ikke makte å holde dem tilbake, sa Kuleba.

Til tross for russernes fremmarsj har ukrainske myndigheter utelukket våpenhvile. De har også utelukket å gi fra seg landområder til Russland.

Leder for den militære administrasjonen i Luhansk, Serhiy Haidai, mener uken som kommer blir avgjørende.

– Om russerne ikke lykkes innen lørdag eller søndag, vil de miste momentum. Det vil stabilisere situasjonen. I hvert fall for oss.

Uken som kommer blir avgjørende

I sin nyeste oppdatering skriver Institute for the Study of War (ISW) at russiske styrker fortsetter sin fremrykning mot Sievjerodonetsk.

Mest sannsynlig vil de forsøke å omringe Sievjerodonetsk og Lysytsjansk fullstendig i løpet av de neste dagene.