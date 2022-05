Ukrainske soldater er under press. Putin kan være ett skritt nærmere en form for seier.

Russerne skyter med artilleri i fire-fem timer. Så angriper de.

Ukrainske soldater i byen Bakhmut, som er et av målene for de harde russiske angrepene i Luhansk og Donetsk.

Mandag rykket russiske styrker frem i de nordøstlige og sørøstlige delene av Sievjerodonetsk.

Dette er den siste store byen som ukrainerne fortsatt holder i Luhansk-regionen.

Byens guvernør beskriver kampene slik:

– Deres taktikk er at de skyter med artilleri i fire-fem timer. Så angriper de, sier Luhansk-guvernøren Serhiy Haidai til ukrainsk TV.

Drepte soldater ligger igjen i bydelene hvor kampene raser frem og tilbake.

All kritisk infrastruktur og 60 prosent av bygningene er fullstendig ødelagt i byen, som før krigen hadde 120.000 innbyggere.

Guvernøren beskriver lukten av lik i ruinene og sier:

– Kampene nå er veldig harde. De pågår inne i byen. Situasjonen er veldig vanskelig.

De ukrainske styrkene i byen er avhengig av å kunne krysse elven Donets for å få forsterkninger eller evakuere. Men broene er blitt bombet flere ganger.

Krigen har endret karakter

De første ukene angrep russerne på bred front med mobile styrker for å nærmest kjøre det ukrainske forsvaret i senk. Det mislyktes.

I Donbas angriper de ukrainske styrker i forberedte forsvarsstillinger.

– Da må de svekke forsvarerne med artilleri før de angriper med manøverstyrker, sier Palle Ydstebø, hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Han forklarer videre: Krigen har endret karakter fra en mobil manøverkrig til en seig utmattelseskrig. Forsvaret må slites ned med artilleri før et angrep kan ha mulighet til å lykkes. Det er ulik taktikk til ulike typer krigføring.

Nok til å erklære seier?

Russerne forsøker å få kontroll over Sievjerodonetsk og nabobyen Lysytsjansk. Dersom de klarer det, vil de i realiteten ha skaffet seg kontroll over Luhansk fylke.

Det kan være nok til at Kreml erklærer en form for seier i Ukraina, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Deler av Luhansk og Donetsk fylker har siden 2014 vært kontrollert av russiskstøttede separatistgrupper. De erklærte seg uavhengige like før Russlands invasjon.

Putin hevdet før krigen at russisktalende i Luhansk og Donetsk ble utsatt for overgrep. Han ville beskytte dem.

Dette ble det nye store målet for russerne da det viste seg at de ikke klarte å ta hovedstaden Kyiv og avsette landets «naziregime».

Russiske styrker kjører gjennom byen Popasna i Luhansk 26. mai. Dette er et av stedene hvor russerne har klart å komme gjennom de ukrainske forsvarslinjene, slik at de truer med å omringe Sievjerodonetsk.

Ukrainsk motangrep ved Kherson

Russlands kamp for å kontrollere Donbas kan bli forstyrret av ukrainske motangrep andre steder.

Et slikt motangrep kan ha skjedd ved Kherson i Sør-Ukraina 28. mai.

Ukrainerne vil ikke klare å ta tilbake «betydelige områder» på kort sikt, tror den amerikanske tenketanken Institute for the study of War (ISW). Men de mener ukrainerne har fått til et «begrenset motangrep».

ISW tror Ukraina har følgende hensikter med motangrepet:

Forstyrre russernes oppbygging av sterke forsvarsposisjoner i sør.

Forstyrre russernes operasjoner.

Muligens tvinge russerne til å sende forsterkninger til Kherson. ISW tror området nå holdes av russiske enheter med dårlig standard.

Forsinke at russerne får administrativ kontroll over okkuperte deler av det sørlige Ukraina. Prorussiske politikere i Kherson har antydet at de vil bli en del av Russland. Det kan bli en folkeavstemning. Men en avstemning kan bli forsinket av krigføring i området.

En ødelagt by etter et russisk angrep i Sievjerodonetsk.

Russland ønsker full kontroll også i Sør-Ukraina

Russlands fremste prioritet i Ukraina er å ta kontroll over Donbas-regionen, sier russernes utenriksminister Sergej Lavrov til franske TF1.

Men russerne ønsker også å få full kontroll over Sør-Ukraina. Målet er å sikre en landkorridor til Krym og videre vestover til Transnistria. Det sa generalmajor Rustam Minnekajev i april.

Transnistria er en utbryterrepublikk i Moldova. Den kontrolleres av prorussiske grupper. Russland har utplassert cirka 1500 soldater der.

Hvis russerne skulle lykkes med noe slikt, vil det få svært alvorlige følger for Ukraina. De vil nemlig bli avskåret fra Svartehavet og miste muligheten til å eksportere varer med skip fra eget landområde.

Det er i ferd med å oppstå en global matkrise, men Ukraina, som sitter på fulle kornlagre, får ikke sendt noe ut. Ukraina er normalt en av verdens største korneksportører, men havnene er blokkert av krigshandlinger.

Russland har nådd målet om å etablere landforbindelsen til Krym, men de er langt unna å ta landområdene vestover mot Transnistria.

– Et fremstøt på land mot Transnistria er lite sannsynlig. De har ikke styrkene som er nødvendig, fordi de bruker så mye mot Donbas, sa Palle Ydstebø til Aftenposten 13. mai. Siden da har frontene ved Kherson vært fastlåste.