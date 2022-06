Talibans mest beryktede departement har en beskjed til norske myndigheter: – Ikke bland dere!

KABUL (Aftenposten): Ingen beskytter kvinner bedre enn Taliban, sier sjefene for dyd og umoral. Nå ber de vestlige land om å ligge unna.

Muhammad Sadiq Akif forklarer hvordan kvinner skal gå kledd. Helst skal bare øynene være synlig.

28 minutter siden

– Er det slik Vesten behandler kvinner?

Muhammad Sadiq Akif vifter med mobilen. Et videoklipp viser to kvinner i korte shorts som krabber rundt på bakken. I bakgrunnen høres stemmen til en mann med amerikansk aksent. Han ber kvinnene bjeffe som hunder.

Videoen, som er hentet i sosiale medier, er absurd. Men Muhammad Sadiq Akif virker overbevist om at dette er en helt vanlig scene i Vesten.

– Dette vil vi aldri akseptere, sier han og lener seg tilbake i stolen.

– Det islamske emiratet Afghanistan beskytter kvinner.

Beryktet departement

Det islamske emiratet er Talibans navn på Afghanistan. Islamistene har snart styrt landet i et år.

Akif er hovedtalsperson for en av bevegelsens mest beryktede etater: Departement for fremming av dyd og forebygging av umoral.

Departementet har ansvar for å implementere regler basert på Talibans ekstremt strenge tolkning av sharia, islamsk lov. Som hvordan kvinner og menn bør kle og oppføre seg.

Sist Taliban styrte landet, fra 1996 til 2001, var departementet fryktet for sin brutale håndheving av reglene.

Det såkalte moralpolitiet patruljerte gatene og slo hardt ned på avvikere. Kvinner ble slått for ikke å gå med sokker. Menn fikk bank om skjegget var for kort. Og ingen jenter fikk gå på skole. Selv hjemmeskoler var forbudt.

Derfor var det mange som ble redde da Taliban, bare uker etter at de tok kontroll over Kabul, erklærte at departementet skulle gjenopprettes. Det tidligere departementet for kvinnesaker ble lagt ned.

Nå er også moralpolitiet tilbake i Kabuls gater.

Muhammad Sadiq Akif mener han har videobevis for at kvinner i Vesten behandles som dyr.

– Islam er best for kvinner

Samtidig gikk Taliban ut og forsikret om at kvinner og menn i Afghanistan er likestilte.

Ingen kvinner vil bli utsatt for vold eller fordommer, var løftet under Talibans første pressekonferanse.

– Det er fortsatt vårt standpunkt, sier Akif til Aftenposten.

Vi møter ham på et sparsommelig innredet kontor en varm junidag i Kabul. Det er ikke én kvinne å se i lokalene til det beryktede departementet.

Likevel har talsmannen et klart budskap: Islam er den religionen som tar best vare på kvinner.

– Islam er veldig dedikert til kvinner. Det er også vi. Ingen andre styresett gir kvinner så mange rettigheter, sier han.

– Hva er Talibans definisjon av likestilling?

– Fra vår side har kvinner flere rettigheter enn menn. Kvinner har rett til å bli forsørget av menn. Alle utgifter, klær og husly er det menns ansvar å skaffe. Selv om en kvinne arbeider, har ikke mannen rett til å kreve det samme av henne.

Mange restriksjoner

Siden Taliban tok tilbake makten, har de imidlertid innført en rekke ordrer som begrenser kvinners deltagelse i samfunnet.

Innstramningene er blitt møtt med sterk internasjonal kritikk.

Menneskerettighetsgrupper mener Taliban sakte, men sikkert vil fjerne kvinner fra offentligheten. Dette avviser Akif.

– Universitetene er åpne, også barneskolene. Det tar tid å åpne ungdoms- og videregående skole. Men det kommer.

– Vil kvinner også få komme tilbake på jobb i staten?

– Ja. Men det vil ikke skje som før. Under den forrige regjeringen ble kvinner trakassert og utsatt for overgrep på jobb, hevder han.

– Det var veldig uetisk. Vi vil la kvinner jobbe. Men ikke sammen med menn. Vi må beskytte dem og holde dem trygge.

– Vi har prosedyrer

Den hittil mest kontroversielle ordren kom i begynnelsen av mai.

Da erklærte Talibans øverste leder, Haibatullah Akhundzada, at kvinner skal dekke seg helt til når er de er ute.

Har de ikke en viktig jobb, bør de heller holde seg hjemme, het det i ordren. Det kom også frem at det er mennene – slektninger og arbeidsgivere – som vil få straffen dersom kvinnene ikke dekker seg til.

Akif er svært fornøyd med resultatet av ordren så langt.

– Vi ser allerede en stor forandring ute i samfunnet. Kvinner dekker seg mer til, sier han.

Talspersonen hevder afghanske kvinner er «veldig komfortable med dette».

– Men dette er bare et råd fra vår side, legger han til.

– Hvilke konsekvenser vil det få for kvinner eller familiene deres dersom de ikke følger dette rådet?

– Hvis noen ikke følger rådet, har vi prosedyrer. Først vil vi vise dem kildene i Koranen som viser hvorfor dette er riktig, svarer Akif.

– Hvis de fortsatt ikke er enige, har vi flere prosedyrer. Blant annet domstoler.

Talsperson Muhammad Sadiq Akif er fornøyd med at stadig flere afghanske kvinner velger å dekke seg helt til i offentligheten.

Bør dekke seg til

I Kabul er det imidlertid mange kvinner som fortsetter å vise ansiktet. Det er ikke anstendig, mener Akif.

– Kvinner bør kle seg i løse klær som ikke er gjennomsiktige. På vei til og fra steder bør de dekke seg helt til, også ansiktet. Det står i Den hellige koran. Den som tror, skal dekke til ansiktet.

Talsmannen retter et spørsmål tilbake til journalisten.

– Si meg, hvorfor går kvinner halvnakne i deres del av verden?

Før vi får sjansen til å svare, gjør han det selv:

– Det er menn som dikterer at kvinner skal gå kledd slik! Vestlige menn bare leker med kvinner.

– Ikke bland dere

Akif mener vestlige land er hyklerske.

– Land som Norge og Frankrike sier at Taliban ikke kan bestemme hvordan kvinner skal kle seg. Samtidig vil dere tvinge kvinner til å ta av seg hijaben. Hvorfor støtter dere ikke kvinnene som ønsker å bære hijab i sitt land?

Han har en oppfordring til den norske regjeringen:

– Ikke bland dere i våre beslutninger! Vi har levd med krig i 30–40 år. Nå er det vi som har kontroll.

Taliban vil fortsette å beskytte kvinner «fra onde blikk i samfunnet», sier han.

– Vil gjerne ha diplomatiske relasjoner. Men vi kan ta oss av våre egne anliggender.