Ukrainas menneskerettssjef kastet av nasjonalforsamlingen

Ludmila Denisova får kritikk fra flere hold. Nå er hun sparket. Ikke alle mener det er løsningen.

Ukrainas menneskerettssjef Ludmila Denisova kastes etter mistillitforslag.

30 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Denisova skulle beskytte sivile ukraineres rettigheter. Hun skulle legge til rette for utveksling av krigsfanger. Hun skulle organisere humanitære korridorer i de krigsherjede områdene.

Det mener mange hun ikke har lykkes med. I slutten av mai ble det fremmet mistillitsforslag mot henne i den ukrainske nasjonalforsamlingen.

Etter avstemningen 31. mai var det klart: Hele 238 av 450 parlamentsmedlemmer hadde ikke tillit til Denisova.

Hun ble dermed kastet. Deutsche Welle påpeker at representantene fra president Zelenskyjs parti var blant dem som ville kaste henne.

Prioriterte seksuelle overgrep

Noen uker tidligere sto Denisova på scenen i Davos under Verdens økonomiske forum.

Der fortalte hun om russiske krigsforbrytelser. Hun snakket om hvordan 1500 ukrainere hadde ringt hjelpetelefoner for å melde fra om seksuelle overgrep og tortur.

Ukrainske barn ned i toårsalderen hadde dødd etter å ha blitt voldtatt av russiske soldater, hevdet Denisova. Hun hadde lovet barnas mødre å fortelle verden om forbrytelsene.

Flertallet i den ukrainske nasjonalforsamlingen har ikke har latt seg imponere av hvordan menneskerettssjefen har disponert tiden og ressursene sine.

Kritikerne mente rapportene om seksuelle overgrep tok oppmerksomheten bort fra andre viktige områder. Det skriver Politico-journalist Christopher Miller på Twitter.

Les også Voldtekt som våpen: Historier om seksualisert vold florerer

Kraftig kritikk

Nestleder i nasjonalforsamlingens forskriftskomité, Pavlo Frolov, anklaget menneskerettssjefen for en rekke tjenesteforsømmelser. Han lister dem opp i et innlegg på Facebook.

Han peker på at hun ikke har lykkes med å organisere humanitære korridorer i de krigsherjede områdene.

Han mener hun ikke har tatt tak i bortføringene av ukrainere fra okkuperte områder. Innsatsen for å legge til rette for utveksling av krigsfanger mener han står til stryk.

I tillegg peker Frolov på at Denisova har vært for glad i medienes søkelys. At hun har tilbrakt for mye tid i «varme, fredelige Vest-Europa» siden krigens utbrudd.

Det er heller ikke bare i maktens korridorer Denisova har fått kritikk.

Åpent brev

Like etter talen i Davos ble det sendt et åpent brev til Denisova. Hun blir bedt om å rydde opp i hvordan hun rapporterer om seksualforbrytelsene.

I brevet stilte 140 journalister, advokater, aktivister, psykologer og andre offentlige personer også en rekke krav.

De krevde blant annet at:

Hun kun rapporterte informasjon som var faktasjekket og verifisert.

Unngikk unødvendige detaljer om overgrepene.

Tok større personvernhensyn i sin omtale av overgrepene.

Brevet inneholdt også en påminnelse om at seksuelle overgrep ikke var et tema som burde skrives om på en sensasjonspreget måte. Det skriver det ukrainske nyhetsstedet Babel.

Å møte disse kravene ser det ikke ut som Denisova får mulighet til.

Lederen for Ukrainas nasjonalforsamling, Ruslan Stefantsjuk har fått brev fra flere som mener det er feil å kaste Denisova.

Svekker institusjonen

Kritikken til tross, flere av dem som signerte det åpne brevet, mener det er feil å fjerne henne nå. Det skriver Deutsche Welle.

En rekke organisasjoner og europeiske samarbeidspartnere har sendt et brev til lederen for Ukrainas nasjonalforsamling, Ruslan Stefantsjuk og president Volodymyr Zelenskyj.

Der uttrykker de bekymring for hvilke konsekvenser avskjeden vil få. Også FNs overvåkingsmisjon for menneskerettigheter i Ukraina har delt sine bekymringer.

«Vi mener at det nå mer enn noen gang er avgjørende for Ukraina å ha en uavhengig og sterk institusjon som upartisk kan etterforske menneskerettighetsbrudd og hjelpe ofre med å søke rettferdighet og oppreisning.»

Det skrev FNs menneskerettsutsending til Ukraina på Facebook, samme dag som Denisova ble kastet.

De kritiserer beslutningen og kaller det «en unødvendig rask prosedyre». Videre understreker de at beslutningen har «svekket institusjonens uavhengighet og vil forstyrre dens arbeid».

Det er ikke ennå ikke klart hvem som vil ta over som menneskerettssjef etter Denisova.